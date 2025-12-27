به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت دامپزشکی استان خراسان رضوی با بیان اینکه سویه آفریقایی تب برفکی همان سویه «اگزوتیک» یا غیربومی محسوب می‌شود، گفت: چهار مورد ابتلا به سویه غیربومی تب برفکی در استان به‌طور آزمایشگاهی تایید شده است که شامل دو مورد در مشهد، یک مورد در فریمان و یک مورد در چناران است.

بهروزیان افزود: اخیرا نیز یک نمونه مشکوک از شهرستان نیشابور دریافت شده که از نظر بالینی به‌عنوان تب برفکی شناسایی شده، اما برای تشخیص نهایی و تعیین سویه، به آزمایشگاه تهران ارسال شده و هنوز پاسخ قطعی آن دریافت نشده است.

بهروزیان با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه افزود: ما منتظر پاسخ آزمایشگاه نمی‌مانیم و به‌محض مشاهده علائم مشکوک، اقدامات کنترلی لازم از جمله محدودیت جابه جایی دام و پایش منطقه را در دستور کار قرار می‌دهیم، حتی اگر نتیجه نهایی بعدا منفی اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات کنترلی و قرنطینه‌ای در روستا و منطقه مورد نظر اجرا شده است تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری شود.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است.

حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در خراسان رضوی وجود دارد.