با حکم وزیر کشور ، محمد جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما؛ در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت احوال کشور، امروز وزیر کشور با قدردانی از زحمات چهارساله هاشم کارگر رئیس پیشین این سازمان اولویت‌های جدید ثبت احوال کشور را اعلام کرد.

اسکندر مومنی در این مراسم گفت: ثبت احوال کشور بر اساس ماهیت داده‌ای که در کشور دارد ستون اصلی دولت الکترونیک است به طوری که همه ایرانیان در زمان حیات و بعد از آن با خدمات این سازمان در ارتباط هستند، از این رو ثبت احوال باید در هوشمندسازی همه خدمات پیشگام باشد.

وزیر کشور خدمات رسانی هوشمند، سریع و غیر حضوری برای هموطنان را در اولویت سرفصل کاری این سازمان برشمرد وافزود: در صورتی که

هوشمندسازی سریع در فرایند خدمات این مجموعه به خوبی صورت بگیرد، سایر اقدامات هم در کشور به خوبی پیش خواهد رفت.

وی گفت: با وجود آنکه هوشمند سازی در دوره‌های قبل اتفاق افتاده ولی امروزه روند آن کافی نیست و باید سرعت بیشتری بگیرد.

اسکندر مومنی روند کاهشی جمعیت در کشور را دومین موضوع در دستورکار ثبت احوال برشمرد و گفت: کاهش جمعیت در کشور اکنون به یکی از بزرگترین بحران‌ها تبدیل شده و بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت اگر کاهش جمعیت با همین روند، ادامه داشته باشه در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر چهل میلیون نفر میرسدو این یعنی فاجعه بزرگ و بزرگترین خطری که می‌تواند یک کشور را تهدید کند.

وی افزود: اگر هیچ مداخله‌ای صورت نگیردو این کاهش استمرار پیدا کندکشور با بحران جمعیتی مواجه خواهد شد بنابراین لازم است، سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی، تحلیل و اطلاعات درستی برای این مسئله مهم ارائه دهند.

وزیر کشور گفت: شاید موضوع اصلی در فرزندآوری موضوع معیشتی و اقتصادی باشدولی این همه ماجرا نیست بلکه امروزه به یک سبک اشتباه زندگی در کشورمان تبدیل شده است به طوری که در خانواده‌هایی هم که مشکل اقتصادی ندارند مشاهده شده که تمایلی به فرزندآوری ندارند.

مومنی افزود:دومین رویکرد ثبت احوال در دور جدید توجه به تحقیقات دانشگاهیان برای برون رفت از این بحران جمعیتی خواهد بود.

وی جبران عقب ماندگی در صدور کارت هوشمند ملی را سومین رویکرد ثبت احوال در دور جدید دانست و گفت: بر اساس آمار، بیش از شش میلیون کارت ملی هوشمند هنوز به دست مردم نرسیده است، یعنی شش میلیون نفر منتظر صدور کارت ملی شان هستند که البته مربوط به امسال نیست که این به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود و شایسته ثبت احوال کشور نیست که درهمه بخش‌ها توسعه پیدا کرده باشیم اماشش میلیون نفر منتظر صدور کارت ملی خود باشند.

اسکندر مومنی افزود:صدور کارت ملی هوشمند هموطنان در اولویت ثبت احوال خواهد بود که در دوره کوتاه مدت این عقب ماندگی جبران شود.

وی صدور گواهی انحصار وراثت را که به سازمان ثبت احوال محول شده را از دیگر وظایف دور جدید ثبت احوال کشور دانست و گفت: این خدمات نباید متوقف شود و همکاران باید تلاش کنند که با سرعت گواهی حصروراثت خانواده‌های متقاضی در مدت زمان مناسب صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: پاسداری از اطلاعات هویتی هموطنان از مهمترین نکاتی است که همواره باید در استعلامات بین دستگاهی رعایت شود.

­در پایان این مراسم وزیر کشور به پاس ۴ سال خدمات هاشم کارگر به عنوان رئیس سازمان ثبت احوال کشور لوح سپاس اهدا کرد. ­