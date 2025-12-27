به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی کردعلیوند گفت::در این کمیسیون رفع تداخلات اراضی، ۹ پلاک از اراضی استان به مساحت ۲۱هزار و ۸ هکتار بررسی شد که بیش از هفت هزار و ۷۱۳ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:رفع تداخلات زمین یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت منابع زمین و اراضی کشور است که در استان لرستان ویژه در دستور کار قرار دارد.

کردعلیوند گفت: رفع تداخلات اراضی علاوه بر حفظ حقوق مردم و کشاورزان ، به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی استان لرستان اجرا می شود.

وی افزود: رفع تداخلات علاوه بر حل مشکلات حقوقی، به‌ویژه در عرصه‌های کشاورزی باعث تسهیل در انجام طرح‌های ه عمرانی، احداث طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری بهینه از اراضی می‌شود.

کردعلیوند بیان کرد: یکی از دستاورد‌های مهم رفع تداخلات، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه ی از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است. این اقدام به بهره‌برداران اراضی این امکان را می‌دهد تا بدون دغدغه حقوقی به فعالیت‌های خود ادامه دهند و طرح‌های توسعه‌ای جدید را اجرا کنند.