مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان گفت:بیش از هفت هزار هکتار زمین غير ملی در استان تثبیت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی کردعلیوند گفت::در این کمیسیون رفع تداخلات اراضی، ۹ پلاک از اراضی استان به مساحت ۲۱هزار و ۸ هکتار بررسی شد که بیش از هفت هزار و ۷۱۳ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:رفع تداخلات زمین یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت منابع زمین و اراضی کشور است که در استان لرستان ویژه در دستور کار قرار دارد.
کردعلیوند گفت: رفع تداخلات اراضی علاوه بر حفظ حقوق مردم و کشاورزان ، بهعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی استان لرستان اجرا می شود.
وی افزود: رفع تداخلات علاوه بر حل مشکلات حقوقی، بهویژه در عرصههای کشاورزی باعث تسهیل در انجام طرحهای ه عمرانی، احداث طرحهای توسعهای و بهرهبرداری بهینه از اراضی میشود.
کردعلیوند بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم رفع تداخلات، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه ی از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است. این اقدام به بهرهبرداران اراضی این امکان را میدهد تا بدون دغدغه حقوقی به فعالیتهای خود ادامه دهند و طرحهای توسعهای جدید را اجرا کنند.