به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته پایانی مسابقات لیگ برتر تکواندو نونهالان دختر مازندران در سالن ورزشی حسین توکلی محمودآباد برگزار شد که تیم مطهری بابل با کسب ۴۹۷ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم سونامی نور با ۴۹۷ امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و قهرمانان اصغرنژاد و هیات تکواندو آمل به ترتیب با ۴۲۱ و ۳۷۳ امتیاز مقام‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

نفرات برتر اوزان دهگانه بخش انفرادی در هفته پایانی لیگ برتر تکواندو نونهالان دختر مازندران بدین شرح می‌باشد.

وزن اول (۲۹- کیلو)

مقام اول: یاسمین قلی‌پور (سونامی نور)

مقام دوم: مریم شاهپوری (هیات آمل)

مقام سوم: ایرن معماریان (مطهری بابل) و آرمیتا لهراسبی (هیات تکواندو چالوس)

وزن دوم (۳۳- کیلو)

مقام اول: نگین نصیرنیا (سونامی نور)

مقام دوم: آتنا خلیل‌زاده (مطهری بابل)

مقام سوم: مهرسا حاجی نژاد (هیات تکواندو چالوس) و فاطمه درزیان (قهرمانان اصغرنژاد)

وزن سوم (۳۷- کیلو)

مقام اول: ملینا یوسف تبار (مطهری بابل)

مقام دوم: فاطمه محمدی (سونامی نور)

مقام سوم: تبسم نژاد (مطهری بابل) و راحیل اسماعیل پور (سونامی نور)

وزن چهارم (۴۱- کیلو)

مقام اول: فاطمه قاسمی (قهرمانان اصغرنژاد)

مقام دوم: پریا جعفری (مطهری بابل)

مقام سوم: یسنا قنبرپور (سونامی نور) و یللدا ارجمند (سونامی نور)

وزن پنجم (۴۴- کیلو)

مقام اول: فاطمه زهرا کالاشی (هیات آمل)

مقام دوم: هنیا آقاجانی (بابل)

مقام سوم: ساینا نصیری (مطهری بابل) و سارینا شریفی (آرشاک نوشهر)

وزن ششم (۴۷- کیلو)

مقام اول: زهرا تاری (آرشاک نوشهر)

مقام دوم: زویا تقی‌زاده (سونامی نور)

مقام سوم: اسرا آقاپور (هیات تکواندو آمل) و نسیم صفری (سونامی نور)

وزن هفتم (۵۱- کیلو)

مقام اول: ستایش باقرنژاد (مطهری بابل)

مقام دوم: هستی فیروزمندی (سونامی نور)

مقام سوم: بهار پورغلام (قهرمانان اصغرنژاد) و حدیثه عابدینی (تیم سونامی نور)

وزن هشتم (۵۵- کیلو)

مقام اول:ثنا اسماعیل پور (سوناامی نور)

مقام دوم:ریحانه ولی اللهی (تیم مطهری بابل)

مقام سوم: ضحا جعفرزاده (قهرمانان اصغرنژاد) و ریسا تمرزاده (مطهری بابل)

وزن نهم (۵۹- کیلو)

مقام اول: یگانه امین‌زاده (مطهری بابل)

مقام دوم: پرنیا محمودی نیا (هیات تکواندو چالوس)

مقام سوم: پیوند بابایی (قهرمانان اصغرنژاد) و فاطمه ثنا حریر کلایی (هیات آمل)

وزن دهم (۵۹+ کیلو)

مقام اول: پانیا علی نتاج (قهرمانان اصغرنژاد)

مقام دوم: یلدا براری (مطهری بابل)

مقام سوم: کیانا کیانی (فرهنگ جویبار) و فاطمه زهرا آراسته (هیات تکواندو آمل)

همچنین برترین‌های پیکار‌های لیگ تکواندو نونهالان دختر به شرح زیر اعلام شد.

فنی‌ترین بازیکن: نگین نصیرنیا (سونامی نور)

داوران نمونه: عاطفه تقی زاده (آمل) و نگار نفجم (ساری)

مربی نمونه: زهرا ابراهیمی (مطهری، بابل)

بازیکن اخلاق: الینا هریجان درویش (هیات تکواندو چالوس)

سرپرست نمونه: غزل مهدوی (قهرمانان اصغرنژاد)

پرامتیازترین بازیکن: ستایش باقرنژاد (مطهری بابل)