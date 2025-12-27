پخش زنده
مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد: تعداد مجوزهای صادرشده در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یکونیم برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صدور مجوزهای مرکز مدیریت راهبردی افتا در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یکونیم برابر افزایش یافته و ۸۴ مجوز بیشتر صادر شده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاستجمهوری، پروانههای فعالیت را برای شرکتهای متقاضی در چهار حوزه خدمات افتایی شامل عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی و همچنین در زمینه محصولات افتایی صادر میکند.
طبق آمار، تنها در فصل پاییز امسال ۳۵۷ مجوز برای فعالیت شرکتهای سایبری در دستگاهها و سازمانهای دارای زیرساخت حیاتی صادر شده است.
اکنون نیز ۷۵۰ شرکت خصوصی با دریافت یکهزار و ۵۳۹ مجوز در صنعت افتا فعال هستند و در زمینه ارائه خدمات و تولید محصولات فتایی فعالیت میکنند.