تربت حیدریه آماده میزبانی اجلاسیه کنگره ۲۱۶۶ شهید
انتشار زندگی نامه شهدا، رونمایی از ۳۰۰ سند تاریخی و گردآوری ۱۷ ترابایت اسناد و آثار شهدا از جمله برنامه های کنگره ۲۱۶۶ شهید منطقه تربت حیدریه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس کنگره ملی سردار رشید اسلام حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۶ شهید منطقه تربت حیدریه گفت: این منطقه با تقدیم ۲۱۶۶ شهید، سند زنده ای از ولایت مداری مردم را در تاریخ نظام اسلامی دارد.
علی یعقوبیان افزود: در دو سال گذشته ۱۱ کمیته فرهنگی، امنیتی و اجرایی تشکیل و برنامه های آیینی متعددی در راستای این کنگره برگزار شد.
وی ادامه داد: اجلاسیه بزرگ شهدا روز سه شنبه ۹ دی ماه در تربت حیدریه برگزار خواهد شد تا یادآور حماسه تاریخی مردم این دیار باشد.
یعقوبیان گفت: اسناد تاریخ شفاهی، وصیت نامه ها و زندگی نامه شهدا به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای پیوند نسل امروز با ارزش های انقلاب اسلامی گردآوری و در قالب کتاب و آثار پژوهشی منتشر خواهد شد.
مجتبی شجاعی افزود: این اقدامات نقش مهمی در حفظ تمدن و انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان دارد.
وی همچنین توجه ویژه مقام معظم رهبری به برگزاری کنگره های شهدا را یادآور شد و افزود: پیام های ایشان در کنگره های گذشته نشان دهنده اهمیت این رویدادها است.
یعقوبیان حضور نسل جدید در اجرای کنگره را یکی از نقاط قوت دانست و از همکاری شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری تربت حیدریه در طراحی سایت کنگره قدردانی کرد.
رونمایی از ۳۰۰ سند ساواک در کنگره ملی شهدای تربت حیدریه
مسئول دبیرخانه کنگره ملی شهدای تربت حیدریه هم افزود: در ادامه کنکاش تاریخ انقلاب در این خطه، از ۳۰۰ سند تاریخی از ساواک و مکاتبات محرمانه فرمانداری و شهربانی تربت حیدریه با مراکز استانی و تهران برای نخستین بار گردآوری و ارائه شد؛ اسنادی که بخشی از تاریخ مبارزات مردم این دیار علیه رژیم پهلوی را آشکار و مقاومت مردم تربت حیدریه را روایت می کند.
جواد عوض افزود: این اسناد شامل مکاتبات فرماندار وقت تربت حیدریه، گزارش های شهربانی و نامه های محرمانه به ساواک استان و تهران است که پس از طی مراحل اداری و پژوهشی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی دریافت و احیا شده اند.
وی اظهار کرد: تاکنون تولیدات متنوعی از جمله پادکست های ویژه سرداران شهید تهیه و در فضای مجازی منتشر شده است.
۱۷ ترابایت اسناد شهدا برای آیندگان آماده شده است
جانشین کنگره ملی سردار شهید حاج عبدالحسین برونسی هم گفت: تاکنون ۱۷ ترابایت اسناد و آثار شهدا گردآوری و آماده شده است که به عنوان میراثی ارزشمند در اختیار نسل های آینده قرار خواهد گرفت.
علیرضا فهیمی با اشاره به چاپ و آماده سازی ۹ عنوان کتاب به تعداد ۹۰۰۰ جلد، افزود: این کتاب ها قرار است در اجلاسیه شهدا میان مهمانان، شهرستان ها و مدارس توزیع شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۳ هزار و ۶۰۰ دقیقه مصاحبه با خانواده های شهدا، هزار و ۲۲۴ یادواره، ۱۱ هزار و ۵۶۲ دیدار با خانواده های معظم شهدا و گردآوری ۱۶۰ هزار سند و وصیت نامه انجام شده که به مرور در سایت کنگره بارگذاری و در قالب کتاب، بولتن و فیلم در حال انتشار است.
فهیمی گفت: تاکنون ۱۵ المان شهید گمنام در منطقه تربت حیدریه و شهرستان های زاوه، رُشتخوار و مه ولات نصب شده است.
وی ادامه داد: تصویب و جانمایی باغ موزه دفاع مقدس از دیگر برکات این کنگره بوده است.
فهیمی به ظرفیت های موجود برای ارتباط با خانواده های شهدا اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۳۴۹ مادر شهید، ۴۵۸ همسر شهید و ۱۰۹۲ فرزند شهید در قید حیات هستند که می توانند نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کنند.