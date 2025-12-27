به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در روز‌های سرد دی‌ماه ۱۳۸۸، در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی توطئه‌های گسترده‌ای را برای ایجاد تفرقه و بی‌ثباتی در کشور طراحی کرده بودند همدانی‌های غیور در ششم دی‌ماه با حضور گسترده و خودجوش در خیابان‌های شهر، طنین یا « حسین » سر دادند.

آنها با حضور آگاهانه خود، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با رهبری را به نمایش گذاشتند و نقشه دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و نظام را خنثی کردند.