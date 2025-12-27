به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان نشست هم‌اندیشی مدیران کل ادوار گذشته دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، مدیران ارشد زن استان، بانوان فرماندار، شهردار و رؤسای شوراهای شهر، ظهر امروز شنبه ۶ دی‌ماه برگزار شد.

این نشست با هدف انتقال تجربه، هم‌افزایی مدیریتی و ترسیم مسیر آینده زنان و خانواده استان کرمان برگزار شد و بتول سیف‌الدینی، مادر شهید محسن برهانی و خواهر شهیدان محمدحسن، محمدعباس و محمدحسین سیف‌الدینی به عنوان مهمان ویژه در آن حضور داشت.

مرضیه مهدوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در این نشست گفت: مدیران زن استان کرمان بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای انتخاب شده‌اند.

وی افزود: افق آرزوهای دختران امروز فراتر رفته است، آرزوی دختران ما تنها پزشک و مهندس شدن نیست، بلکه امروز رؤیای استاندار و وزیر شدن را در سر دارند.

وی افزود: مایه افتخار است که زنان استان در کنار ایفای نقش‌های مدیریتی، در تربیت خانواده و فرزندان خود نیز موفق عمل می‌کنند و الگویی الهام‌بخش برای جامعه هستند.