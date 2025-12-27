به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام سید نزار پورموسوی اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی باید با جدیت و قاطعیت به موضوع سلاح ورود کنند.

وی ضمن اشاره به تیراندازی‌های اخیر با بیان اینکه مساله تیراندازی هیچ ضابطه و قاعده‌ای ندارد و افسار گسیختگی آن نمایان است، به ارائه راهکار‌ها و پیشنهادات پرداخت و خاطرنشان کرد: اصل قانون باید اجرا شود تا متخلفان برای دیگران مایه عبرت قرار بگیرند.

امام جمعه شادگان همچنین با اشاره به اینکه این وضعیت قابل تحمل نیست، تاکید کرد: با عوامل تیراندازی‌ها و مقصران باید به جد برخورد شود.

پورموسوی گفت: پیشگیری از تیراندازی از طریق فرهنگ‌سازی بوسیله نخبگان باید صورت بگیرد تا قبح و زشتی گناه برای مردم تبیین شود. دستگاه‌های امنیتی باید با جدیت و قاطعیت ورود کنند و همچنین نظارت بر جامعه و نیز مقابله با هنجارشکنی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها باید استمرار داشته باشد.