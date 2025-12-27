پخش زنده
امروز: -
فیلم و مستندهای «بازگشت دار و دسته یونسون»، «چالش نهایی» و «برگی از ایمان»، از شبکههای مستند، نمایش و سلامت، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «چالش نهایی»، در گونه ورزشی و ماجراجویانه محصول آمریکا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه مستند پخش شود.
این مستند درباره دوره آموزشی کریس همسورث بازیگر مطرح هالیوود برای بهتر زندگی کردن است. او یاد میگیرد که سالم، قوی و جوان بماند و قدرتش کم نشود و بتواند همچنان در فیلمهای اکشن فعالیت کند و طرز سالم و قوی زندگی کردن را به مخاطبان اموزش دهد.
مستند «چالش نهایی» با کمک کارشناسان و دانشمندان، روشهای علمی و عملی برای افزایش سلامت، مقاومت بدن و ذهن و بهبود کیفیت زندگی ارائه میکند. این فیلم علم را به عنوان امری، به شکل مثبت، ماجراجویانه معرفی میکند و چالشهای جسمی را با پشتوانهی متناسبی از دانشهای تجربی و پزشکی همراه میسازد، نه اینکه صرفاً ورزشهای سخت و بدون هدف را به نمایش بگذارد. تماشای تلاشهای منجر به پیشرفت همسورث در شرایط دشوار میتواند انگیزه و الهام برای مخاطب ایجاد کند تا برای بهبود سلامتی و توسعهی تواناییهای خود با تکیه و تمرکز بر امر سلامت، در زندگی واقعی تلاش کند.
این فیلم مستند فقط به چالشهای فیزیکی نمیپردازد بلکه نشان میدهد که تواناییهای ذهن و انگیزهی درونی چقدر در رسیدن به هدفهای بزرگ اهمیت دارد. این فیلم با پاسخ دادن به سؤالهایی مثل «چگونه بهتر و طولانیتر زندگی کنیم؟»، مخاطب را به فکر کردن دربارهی نیاز به برنامهریزی برای سبک زندگی مناسب به منظور داشتن آیندهای روشن با سلامت جسمانی وامی دارد.
فیلم سینمایی «بازگشت دار و دسته یونسون»، در گونه کمدی، جنایی و مهیج محصول سوئد در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
در خلاصه داستان این سینمایی آمده است: سیکان، سرکرده گروهی از سارقان پس از آزادی از زندان، گروه را برای یک سرقت بزرگ ، دزدیدن اسکلت تیرکس به ارزش ۳۲۰ میلیون کرون، متحد میکند. او با دانش دیرینهشناسی خود که در زندان کسب کرده، نقشه سرقت از موزه تاریخ طبیعی را طراحی میکند. در نهایت، سیکان و گروهش موفق به سرقت و فروش اسکلت میشوند.
فیلم تعادل خوبی میان هیجان، تعقیبوگریز و طنز موقعیت برقرار میکند و بدون خشونت افراطی، جذابیت ژانر جنایی را حفظ میکند.
شخصیتپردازی اعضای گروه، بهویژه یونسون بهعنوان نابغهی وسواسی نقشهها، برای طرفداران این نوع از سینما جذاب است. شوخیها در فیلم، به جای این که بخواهد در دیالوگهای سطحی ارائه شود، بیشتر از دل تضاد شخصیتها، اشتباهات برنامهریزینشده و شکستهای بامزهی نقشهها بیرون میآید. داستان فیلم با ضرباهنگ مناسب پیش میرود و بدون افت محسوس در میانهی فیلم مخاطب را درگیر فرآیندهای داستانی اش نگه میدارد. فیلم بهصورت غیرمستقیم تقابل هوش فردی و ساختارهای رسمی ناکارآمد غربی را با نگاهی طنزآلود به تصویر میکشد. فیلم، بهدلیل لحن طنزآمیز و پرهیز از تلخی و خشونت شدید، میتواند برای مخاطبان عام و تماشای خانوادگی جذاب باشد.
مستند «برگی از ایمان»، در گونه علمی و پزشکی محصول آمریکا در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه سلامت پخش شود.
مستند «برگی از ایمان»، مادهای را مورد بررسی قرار میدهد که یک مکمل گیاهی است که به عنوان جایگزین برای داروهای ضد افسردگی امروز پیشنهاد شده است؛ و در حال کشف یک گزینه جایگزین گیاهی برای مسکنهای افیونی است، که عامل مرگ ۳۰ هزار آمریکایی در سال است.
مستند «برگی از ایمان» بهطور مستقیم به بحران افیونها و نیاز فوری به داروهای مؤثر برای ترک اعتیاد میپردازد که موضوعی با اهمیت اجتماعی بالاست. فیلم، با کنار هم قرار دادن دادههای علمی و روایتهای واقعی بیماران، به مخاطب کمک میکند مسأله را هم از منظر پژوهشی و هم از منظر انسانی درک کند. فیلم، داروهای گیاهی ترک اعتیاد را نه بیچونوچرا تبلیغ میکند و نه آن را مطلقاً رد میکند؛ بلکه مزایا، محدودیتها و نگرانیهای ایمنی آن را مطرح میسازد. فیلم، دربارهی مزایا و محدودیتهای استفاده از داروهای گیاهی برای کمک به ترک اعتیاد توضیحاتی علمی میدهد که برای مخاطب غیرمتخصص نیز قابل درک و فهم و آموزنده است. با وجود پرداختن به رنج، اعتیاد و درد، فیلم بر امید به یافتن راهحلهای نوین و انسانیتر در درمان افراد درگیر در بیماریهای افسردگی و اعتیاد تأکید دارد.