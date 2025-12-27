بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در سواحل و فراساحل استان، اظهار کرد: این هشدار بهدلیل وزش باد بهنسبت شدید تا شدید و وقوع تندبادهای لحظهای صادر شده است و سرعت وزش باد در برخی ساعتها به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
پیام مساعدی افزود: بر اساس پیشبینیها، ارتفاع موج در خلیج فارس بهطور متوسط بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر و در برخی ساعتها حتی تا ۲۷۰ سانتیمتر افزایش مییابد که این شرایط موجب تلاطم شدید دریا و ناایمن شدن ترددهای دریایی خواهد شد.
وی با اشاره به پیامدهای این سامانه ناپایدار گفت: افزایش ارتفاع موج، اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی بهویژه برای شناورهای سبک، قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدگی شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدگی شناگران در مناطق تحت تأثیر و کاهش دید افقی از مهمترین آثار این سامانه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر لزوم رعایت توصیههای ایمنی، گفت: اجتناب از هرگونه تردد دریایی، بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، رعایت ممنوعیت شنا و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی، بهطور جدی توصیه میشود.
وی در ادامه به چشمانداز جوی استان اشاره و بیان کرد: با تقویت سامانه بارشی در سطح استان، تا روز سهشنبه هفته پیشرو در برخی ساعتها بارش باران، گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندباد لحظهای در سطح استان و روی دریا پیشبینی میشود.
مساعدی افزود: از روز دوشنبه کاهش دمای محسوس در سطح استان مورد انتظار است و شهروندان باید آمادگی لازم برای تغییرات جوی را داشته باشند.
وی در پایان گفت: فردا در بندر بوشهر، زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۵۴، مد اول ساعت ۱۴:۰۴ و جزر دوم ساعت ۱۹:۴۲ دقیقه خواهد بود.