پیش‌بینی وزش باد شدید در سواحل بوشهر

هواشناسی بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی، از وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید شمالی و تلاطم دریا تا اواخر هفته خبر داد.