رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) گفت: ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در حال تردد است که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه فرسوده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، آقای فرشاد مقیمی در مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده کشور به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان ابزار اصلی کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای، دولت را مکلف به ایجاد سازوکاری میکند که تولید، واردات و برخی خدمات خودرویی منوط به ارائه گواهی اسقاط شود.
وی ادامه داد: در این قانون، گواهی اسقاط به عنوان ابزار تنظیم گری بازار و تأمین منافع محیط زیستی شناخته شده و نقش آن در نوسازی ناوگان، مدیریت پسماندهای خودرویی و اجرای سیاستهای محیط زیستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۲۳ هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده شرکت کردهاند که ۷۲۶ دستگاه اسقاط شده است.
مقیمی ادامه داد: همچنین ۲۸۳ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند، ۱۰۰ نفر تسهیلات گرفتهاند و ۵۳ نفر هم آماده تحویل موتور سیکلت نو هستند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم که در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر بنزین مصرف میکنند، در حالیکه با جایگزینی آنها با موتورسیکلتهای انژکتوری، مصرف سوخت بین ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر کاهش مییابد.
وی افزود: ۱۲۰ میلیون تسهیلات برای موتورسیکلتهای بنزینی و ۱۵۰ میلیون به برقیها با بازپرداخت ۳۶ ماهه سود ۴ درصد توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳۶ ماهه با سود ۱۸ و نیم درصد توسط بانک تجارت پرداخت میشود.
مقیمی همچنین گفت: از هر موتور سیکلت فرسوده، یک و نیم کیلو مس، ۸ تا ۱۲ کیلو پلاستیک و پلیمر و ۶ تا ۸ کیلو لاستیک و مواد الاستومری به دست میآید.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: مجموع ارزش بازیافت ۴۰ هزار موتورسیکلت فرسوده ۲.۴ هزار تن فولاد، ۹۲۰ تن آلومینیوم، ۴۸ تن مس، ۴۰۰ تن لاستیک، ۲۸۰ تن لاستیک میشود در مجموع ۴ تن و معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.