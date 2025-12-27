بازتاب خبر پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، موجب خوشحالی مردم هرمزگان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ با توجه به کم بارش بودن هرمزگان و رصد منابع آبی کشور که از قابلیت‌های در مدار قرار گرفتن این سه ماهواره است، هرمزگانی‌ها این جهش بزرگ علمی را برای بهبود زندگی خود مهم توصیف کردند.

شماری از مردم هرمزگان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران صدا و سیما در بندرعباس، رودان و توکهور و هشتبندی میناب گفتند: با آگاهی درباره کارکرد ماهواره‌های ایرانی در حوزه کشاورزی، کاهش بلایای طبیعی و تهیه و ارسال اطلاعات مورد نیاز، این موفقیت علمی متخصصان کشورمان ستودنی است.

امروز خبر‌های مربوط به پرتاب ماهواره‌های ظفر دو - پایا و کوثر که قرار است فردا به فضا پرتاب شوند از علاقه مندی‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است.