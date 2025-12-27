معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کرمان گفت: طرح اتقان گامی مؤثر برای تربیت قرآنی مبتنی بر کرامت، واقع‌بینی و حیات طیبه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کرمان در حاشیه برگزاری دوره توانمندسازی مدرسان میانی طرح اتقان آموزش و پرورش استان‌ها گفت: طرح اتقان (ارتقای توانمندی‌های قرآنی آموزگاران ابتدایی) گامی مؤثر برای تربیت قرآنی مبتنی بر کرامت، واقع‌بینی و حیات طیبه است.

طاهره زحمت کش با تأکید بر نگاه تربیتی قرآن به انسان، هدف دوره اتقان را ایجاد انس عمیق دانش‌آموزان با قرآن، تقویت احساس ارزشمندی و پیوند دادن آموزش قرآنی با زندگی واقعی عنوان کرد.

وی افزود: آموزش قرآن نباید به روخوانی و روان‌خوانی محدود شود؛ هدف این دوره آن است که معلمان بتوانند با روش‌های تربیتی صحیح، احساس ارزشمندی، کرامت نفس و تعلق خاطر به قرآن را در دانش‌آموزان تقویت کنند، وقتی دانش‌آموز خود را ارزشمند بداند، از بسیاری از آسیب‌ها دوری خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بایستی برآیند این دوره و دوره‌های منطقه‌ای آن، شکل‌گیری نسلی باشد که قرآن را راهنمای زندگی خود بداند و آثار این حرکت تربیتی به‌عنوان باقیات‌الصالحات در جامعه ماندگار شود.

بر پایه این گزارش، دوره تربیت مدرس ارتقای توانمندی‌های قرآنی آموزگاران ابتدایی (اتقان) با حضور معاون آموزش ابتدایی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز و مدرسان منتخب استان، در روز‌های چهارم و پنجم دی‌ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.