تیمهای برتر مسابقات نیو فول کنتاکت خوزستان مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهدی شاپوری مسئول سبک نیو فول کنتاکت استان خوزستان اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۱۸۰ ورزشکار در چهار رده سنی به میزبانی اهواز برگزار شد.
وی ادامه داد: در پایان نیز تیم اهواز مقام اول را کسب کرد، تیم هندیجان دوم شد و دشت آزادگان در رده سوم جای گرفت.
مسئول سبک نیو فول کنتاکت خوزستان با مثبت ارزیابی کردن سطح کیفی مسابقات و نیز ورزشکاران شرکت کننده، عنوان کرد: نفرات برتر در رقابتهای کشوری که استان خوزستان میزبان آن است، شرکت خواهند کرد.