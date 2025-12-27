در گذشته نجوم با مشاهده مستقیم آسمان با تلسکوپ ها؛ رصدخانه‌ها و محاسبات شکل می‌گرفت؛ امروزه، اما علوم فضایی با ماهواره‌های پیشرفته،آسمان و زمین را ازبالا می‌پایند و اطلاعات جدیدتری ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرتاب ۳ ماهواره ظفر ۲، پایا و کوثر را می‌شود به عنوان ادامه همان علاقه دیرینه به آسمان و استفاده از ابزار‌های زمانه برای فهم آن از رصدخانه‌هایی همچون رصدخانه ابن صلاح همدانی تا فناوری پیشرفته ماهواره‌ای دید.

فردا ۳ ماهواره ایرانی در مدار زمین قرار خواهند گرفت تا ایران را یک گام به تحقق اهداف فضایی خود نزدیک‌تر سازد.

این ماهواره‌ها هدفشان مشاهده زمین؛ تصویربرداری با دقت بالا و کاربرد‌های سنجشی است.