چمران:
ایجاد سندی راهنما برای حکمرانی شهری با بازنگری طرح تقسیمبندی تهران
رییس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم پیوند طرح تجدیدنظر در نظام تقسیمبندی شهر تهران با بازنگری طرح جامع، گفت: این طرح در صورت پرهیز از نگاه صرفاً کالبدی و شتابزدگی، میتواند بهعنوان سندی راهنما و پشتیبان در مسیر اصلاحات ساختاری مدیریت و حکمرانی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی چمران امروز در نشست هماندیشی بررسی و تبیین طرح تجدیدنظر در نظام تقسیمبندی شهر تهران با تأکید بر جایگاه شورا در صیانت از اسناد بالادستی و هدایت تحولات ساختاری مدیریت شهری، گفت: طرح ارائهشده در صورت حفظ رویکرد تحلیلی و تقویت پیوند با فرآیند بازنگری طرح جامع شهر تهران، میتواند پشتوانهای مؤثر برای اصلاح حکمرانی شهری باشد.
وی تداوم تعامل میان نهاد راهبری، مشاور طرح و شورای اسلامی شهر تهران را شرط موفقیت نهایی این الگو دانست و بر نقش نظارتی و سیاستگذارانه شورا در مراحل بعدی تدوین و تکمیل طرح تأکید کرد.
رییس نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران، با قدردانی از پیگیری مستمر شورای اسلامی شهر تهران، نقش فعال شورا در پیشبرد فرآیند بازنگری طرح جامع را تعیینکننده دانست و گفت: همراهی شورای شهر میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای کلان شهری شود.
محمدجواد خسرویپور با اشاره به اینکه طرح تجدیدنظر در نظام تقسیمبندی شهر تهران مستند به بند ۲ پیوست شماره ۵ طرح جامع شهر تهران تهیه شده است، افزود: این رویکرد میتواند به تقویت نگاه نهادی و یکپارچه در مدیریت توسعه شهری منجر شود.
وی تأکید کرد : بازطراحی نظام تقسیمبندی شهرها در دهههای اخیر از نگاه صرفاً کالبدی عبور کرده و وارد حوزههای سیاستگذاری عمومی، تنظیمگری توسعه و حکمرانی فضایی شده است.
به گفته خسروی پور، شهر تهران بهعنوان سامانهای پیچیده و چندبعدی، نیازمند نظام تقسیمبندیای است که بازتابدهنده تعاملات تاریخی، اجتماعی و نهادی بوده و در خدمت تحقق عدالت فضایی، پایداری محیطی و تقویت مردمسالاری شهری قرار گیرد.