رئیسکل دادگستری گیلان در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری و دادستان های تالش بر احقاق حقوق مردم و کاهش پروندهها در تالش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری و دادستانهای شهرستان تالش با حضور رئیسکل دادگستری استان، مسئولان محلی و جمعی از مردم برگزار شد.
در این مراسم ، از زحمات احمد عبادی رئیس سابق دادگستری تالش قدردانی و یاسر همدمی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان معرفی شد.
همچنین از تلاش های محمد صفری دادستان سابق تالش قدردانی و امیر رحمتی به عنوان دادستان جدید این شهرستان منصوب شد.
مجید الهیان رئیسکل دادگستری استان در این مراسم با بیان اینکه قضاوت مسئولیتی سنگین و حساس است، گفت: همه تلاش مجموعه قضایی باید معطوف به تحقق و احیای حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی باشد.
وی افزود: کاهش ورودی پروندهها تنها بر عهده دستگاه قضا نیست و سایر دستگاهها نیز در این زمینه مسئولیت دارند. همچنین تعیین تکلیف پروندههای معوق و قدیمی از اولویتهای اصلی دادگستری استان محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی شهرستان تالش، حفظ منابع طبیعی و پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز را از دغدغههای جدی دستگاه قضا عنوان کرد و بر لزوم ورود بهموقع دستگاههای متولی پیش از شکلگیری تخلفات تأکید کرد.
در ادامه، رضا جمشیدی فرماندار تالش با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی، تعامل سازنده قوه قضاییه با نهادهای اجرایی را عامل مهمی در تسریع حل مشکلات مردم و تقویت اعتماد عمومی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد امام جمعه تالش نیز دستگاه قضا را مظهر عدالت و پشتیبان حقوق عمومی عنوان کرد و بر نقش قضات در صیانت از حقوق مردم تأکید داشت.