سه ماهواره ایرانی پس از طی کامل مراحل فنی و آزمایش‌ها، به ماهواره‌بر سایوز متصل شدند و در آستانه پرتاب قرار دارند.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح آخرین وضعیت سه ماهواره ایرانی در پایگاه فضایی وستوچنی روسیه گفت: روزانه چندین گزارش فنی از سایت پرتاب دریافت می‌شود و تمامی مراحل سازگاری این ماهواره‌ها با ماهواره‌بر با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: پیش از انتقال ماهواره‌ها به سایت پرتاب، آزمون‌های کامل سازگاری الکتریکال و مکانیکال انجام شده و تست‌های پیش از پرتاب نیز عملکرد سامانه‌ها را تأیید کرده است؛ هرچند در برخی بخش‌ها، بهینه‌سازی و اصلاح الگوریتم‌ها متناسب با شرایط عملیاتی انجام شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در حال حاضر، سه ماهواره ایرانی به‌طور کامل به ماهواره‌بر ملحق شده‌اند. ماهواره‌بر سایوز از یک بلوک انتقال مداری اختصاصی استفاده می‌کند که فرآیند استقرار ماهواره‌ها در مدار را مدیریت خواهد کرد.

سالاریه با اشاره به بین‌المللی بودن این مأموریت گفت: این سه ماهواره در کنار ماهواره‌های «ظفر»، «پایا» و «کوثر» و همچنین چند ماهواره از دیگر کشور‌ها پرتاب می‌شوند که تمامی هماهنگی‌ها با شرکت‌ها و ماهواره‌سازان مختلف انجام شده است.

وی تأکید کرد: کلیه تست‌ها از جمله بررسی وضعیت شارژ باتری‌ها و صحت ارسال سیگنال میان ماهواره‌ها و ماهواره‌بر با موفقیت انجام شده و هم‌اکنون ماهواره‌بر سایوز بر روی سکوی پرتاب مستقر است.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات پرتاب فردا ساعت ۱۶:۴۵ انجام خواهد شد.