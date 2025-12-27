پخش زنده
امروز؛ روزی برای گفتن و شنیدن دغدغههایی بود که بافندگان فرش در ایلام با آنها دست و پنجه نرم میکنند؛ فرش بافان، امیدوار به باز شدن گره کارشان با مسئولان یک دورهمی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همایش فعالان فرش دستباف استان ایلام با حضور بافندگان و مسئولان استان برگزار شد؛ همایشی که در آن بر ضرورت حمایت از این هنر ـ صنعت اصیل و رفع موانع پیشروی فعالان این حوزه تأکید شد.
فرش دستباف بهعنوان یکی از کهنترین جلوههای هنر ایرانی، همواره جایگاهی ویژه در تاریخ و فرهنگ کشور داشته است و استان ایلام نیز با پیشینه تمدنی و نقشها و بافتههای بومی؛ از خاستگاههای مهم این هنر ارزشمند به شمار میرود.
در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ بافنده فعال در استان ایلام به بافت فرش دستباف مشغول شدهاند.
سالانه نزدیک به ۲۸۰۰ مترمربع فرش دستباف تولید میشود؛ ظرفیتی قابل توجه که میتواند نقش مؤثری در اشتغال و اقتصاد استان ایفا کند.
استاندار ایلام در این مراسم با تأکید بر این که فرش دستباف تنها یک محصول نیست؛ بلکه «هنر ـ صنعتی» با ارزش افزوده بالا است؛ از تشکیل کمیته راهبری فرش استان خبر داد و گفت: مشکلات بافندگان پیچیده نیست و با همافزایی دستگاهها و پیگیری مستمر، قابل حل است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان، توسعه بازار فروش و صادرات فرش دستباف را یک اولویتها دانست و بر حمایت هدفمند از فعالان این حوزه برای حفظ و افزایش اشتغال تأکید کرد.