مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان از صدور سند مالکیت تک برگ برای ۹ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهر جدید رامین در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اموال دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب روز شنبه در آیین تحویل اسناد تک برگ شهر جدید رامین بیان کرد: به دنبال تشکیل کارگروه ویژه و انجام اقدامات جهادی در اداره ثبت اسناد باوی، سند مالکیت قطعی اراضی شهر جدید رامین به طور رسمی صادر شد.

وی افزود: در همین راستا و باهدف حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اموال دولتی برای ۹ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهر جدید رامین صادر سند مالکیت تک برگ صادر شد.

خوب با بیان اینکه شرکت عمران شهر جدید رامین در گذشته اقداماتی برای مستندسازی املاک خود انجام داده بود که منجر به صدور سند مالکیت قطعی (تک‌برگ) نشده بود اظهار داشت: این اقدام مهم، قطعا توسعه آینده شهر جدید رامین را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان می‌گوید: پس از بررسی ریشه‌ای مشکلات از جمله موضوعات فنی مرتبط با تهیه و تطبیق نقشه‌ها و با پیگیری مستمر مدیریت شرکت عمران شهر جدید رامین و همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان، تفاهم و همکاری بسیار خوبی بین تمام دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت با تلاش بی‌وقفه کارکنان واحد ثبتی شهرستان باوی، مشکل صدور سند این اراضی گسترده برطرف و سند مالکیت قانونی و قطعی آنها به نام دولت صادر شد.

بر اساس این گزارش این اقدام بزرگ، گامی اساسی در ساماندهی مالکیت اراضی دولتی و رفع یک مانع مهم برای توسعه شهر جدید رامین محسوب می‌شود. صدور این اسناد نه تنها شفافیت حقوقی را برای اراضی این شهر تضمین می‌کند بلکه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی را فراهم کرده و بستر مناسبی برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، مسکونی و خدماتی در این منطقه ایجاد می‌کند.

شهر جدید رامین با هدف اسکان سرریز جمعیتی و کمک به توسعه متوازن شهرستان اهواز طراحی شده و این اقدام، چشم انداز روشنی برای آینده آن ترسیم می‌کند.