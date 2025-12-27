به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشنواره استعدادیابی رشته تیراندازی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد در یک جلسه آموزش رایگان تیراندازی افراد مستعد و علاقمند شناسایی و در سه گروه و به مدت سه ماه زیر نظر مربیان منتخب کمیته استعدادیابی از اویل بهمن ماه تمرینات و آموزش تکمیلی خود را آغاز خواهند کرد.

بعد از پایان دوره با برگزاری مسابقه انتخابی افراد برتر با نظر کادر فنی به تیم‌های نوجوانان استان اضافه خواهند شد و به مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر و قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

ازظرفیت نوجوانانی که در طرح‌های استعدادیابی سال‌های گذشته شرکت کرده و به عضویت تیم‌های استان در آمده بودند به عنوان کمک مربی در این جشنواره بهره گرفته شد.

