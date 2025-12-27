به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محور بجستان به فردوس به طول ۲۳ کیلومتر یکی از مسیر‌های پرتردد وسایل نقلیه، مسافران و زائران ورودی و خروجی استان خراسان رضوی به شمار می‌رود و دوبانده سازی آن برای کاهش سوانح جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.

هادی محمد پور افزود: در حال حاضر ۱۷ کیلومتر از این مسیر دوبانده شده و ۶ کیلومتر باقی مانده در حال اجرا است.

وی گفت: فرآیند اجرایی طرح دو بانده سازی جاده بجستان به فردوس از سال ۱۳۹۱ شروع شده است و یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال در یک سال و نیم گذشته برای سرعت بخشی روند اجرای آن جذب و در قالب اوراق تحویل پیمانکار شد.

محمدپور تصریح کرد: از این میزان با تخصیص ۴۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل هشت کیلومتر باند رفت جاده بجستان به فردوس در سال گذشته به بهره برداری رسید.

شهرستان بجستان واقع در جنوب خراسان رضوی به عنوان دروازه ورودی این استان از هفت استان مرکزی و جنوبی کشور به شمار می‌رود.

مرکز شهرستان بجستان در ۲۷۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.