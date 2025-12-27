رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مدیران روابط عمومی و امور فرهنگی دستگاه قضایی، خط مقدم ارتباط با مردم و ترویج دهنده فرهنگ عدالتخواهی هستند و در شفاف‌سازی فعالیت‌ها و افزایش اعتماد عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در آیین اختتامیه همایش دو روزه مدیران امور فرهنگی و روابط عمومی‌های حوزه‌های قضایی استان خوزستان که با حضور مدیر امور فرهنگی قوه قضاییه در اهواز برگزار شد، خطاب به شرکت‌کنندگان اظهار کرد: با توجه به ارتباط با مردم و تعامل و تعاون با رسانه‌های جمعی، تلاش شود با بیان شفاف فعالیت‌های دستگاه قضایی در اجرای عدالت و احقاق حق، در ارتقای اعتماد عمومی نقش آفرینی کنید.

وی افزود: در حوزه آگاهی بخشی حقوقی و ارائه اطلاعات دقیق و صحیح از فرایند‌های قضایی، با تصویرسازی دقیق از چهره‌های اثرگذار اعم از قضات شریف و کارکنان خدوم این دستگاه و نیز ترویج فرهنگ صلح و سازش، اقدام کنید.

دهقانی با اشاره به مبانی آگاهی بخشی حقوقی و اخبار، تصریح کرد: برقراری ارتباط دوسویه با رسانه‌ها و افکار عمومی باید از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه، در زمان مناسب و پرهیز ار ابهام و پنهان کاری با رعایت حقوق اصحاب دعوا و موضوعات مربوط به پرونده با حفط محرمانگی و اسرار و مقررات قانونی باشد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: کسب مشورت از مدیران قضایی، موجب جلوگیری از انتشار اخبار کذب توسط افرادی که قصد مخدوش کردن خدمات دستگاه قضایی را دارند، خواهد شد.

دهقانی بر ضرورت ارتباط میان امور فرهنگی و رسانه تاکید کرد و افزود: در کنار این تعاون و همکاری، استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی و روش‌های خلاقانه موجب می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان، بهترین عملکرد حاصل شود.

وی ادامه داد: از این جایگاه باید در جهت تعامل سازنده با سایر بخش‌های دستگاه قضایی استفاده کرد و تلاش کنیم و به مردم شریف خوزستان که همه مدیون فداکاری‌های آنان هستیم، خدمت کنیم. استان خوزستان، با پیشینه غنی فرهنگی و مردمی فهیم و ولایتمدار، نیازمند توجه ویژه در حوزه روابط عمومی و امور فرهنگی است.

دهقانی خطاب به حاضرین بیان کرد: روابط عمومی و امور فرهنگی در دادگستری باید با مسئولیت‌پذیری و درک عمیقی از اهمیت جایگاه خود و تلاش بی‌وقفه در انجام وظایف، همکاری و هم‌افزایی و تعامل سازنده با سایر بخش‌های دادگستری و نهاد‌های فرهنگی استان داشته باشد و با خلاقیت، نوآوری و استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی، اطلاعات دقیق و به موقع به مردم در خصوص قوانین، حقوق و فرآیند‌های قضایی، معرفی چهره واقعی و خدمتگزار دستگاه قضایی و آشنایی با حقوق شهروندی ارائه نمایند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: برقراری ارتباط دوسویه با رسانه‌ها و افکار عمومی و پاسخگویی به شبهات و پرسش‌ها از انتشار شایعات و اخبار کذب پیشگیری می‌کند.

وی افزود: از تلاش‌های بی‌دریغ شما در راستای اعتلای فرهنگ عدالت و خدمت‌رسانی به مردم شریف خوزستان صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم با همت و تلاش مضاعف، شاهد ارتقاء روزافزون جایگاه دادگستری در افکار عمومی و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.

دهقانی ضمن قدردانی از زحمات برگزارکنندگان و حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان در این همایش، نسب به پیگیری مطالبات مدیران فرهنگی و روابط عمومی حوزه‌های قضایی استان قول مساعد داد.

در پایان نیز ضمن معرفی مدیران برتر فرهنگی و روابط عمومی، از کلیه شرکت‌کنندگان در این همایش تقدیر شد.

این همایش با برگزاری دوره‌های مختلف تخصصی از جمله اخلاق حرفه‌ای، جهاد تبیین، مبانی و ضرورت کار فرهنگی، حقوق ایثارگران، خبرنویسی و تصویربرداری با تلفن همراه، سوم و چهارم دی ماه در مرکز علوم و فنون نفت اهواز برگزار شد.

حضور هیئت شهدای دادگستری استان در حسینیه شهید فرجوانی، دورهمی انتقال تجربیات و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی قوه قضاییه و تقدیر از برگزیدگان، از دیگر برنامه‌های فرهنگی این همایش بود.