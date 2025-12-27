به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «سناریو»، به کارگردانی میرطاهر مظلومی، از ۶ دی‌، پخش می شود.

«سناریو» با فضایی معمایی و انسانی، روایتگر مواجهه سه شخصیت با راز‌هایی پنهان، روابط پیچیده و انتخاب‌هایی است که مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: احسان، نوید و فرهاد با افرادی مرموز و تأثیرگذار روبه‌رو می‌شوند، از رویای کمک به دختری بیمار تا تعقیب گیسو و دو مرد با رازی تاریک. در این میان، دوستی، فداکاری و راز‌های قدیمی‌به‌تدریج گشوده می‌شود.

این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد و نویسندگی آن را داریوش روحی، هر روز ساعت ۰۰:۳۰ بامداد پخش و همان روز در ساعات ۰۴:۳۰ و ۱۶:۳۰، بازپخش می شود.

در این نمایش، هنرمندانی، چون مجتبی طباطبایی، فریدون محرابی، مهدی نمینی‌مقدم، بیوک میرزایی، مونا صفی، محمدرضا قلمبر، مهدی طهماسبی، سینا نیکوکار، ناهید فیضی‌زاده، نازنین مهیمنی، محمدسعید سلطانی، فریبا طاهری، سیما خوش‌چشم، محمدرضاعلی، فرشید صمدی‌پور، محمد شریفی‌مقدم و میرطاهر مظلومی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش مجموعه نمایشی «جنگ سکوت»، با محوریت شخصیت و منش سیدعلی‌اکبر ابوترابی، رهبر آزادگان، از امشب ساعت ۲۳:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۰۵:۰۰، بازپخش می شود.

این نمایش رادیویی نگاهی دارد به حقیقت وجودی سیدعلی‌اکبر ابوترابی که در سخت‌ترین شرایط اسارت، با صبر، عقلانیت و ایمان، به تکیه‌گاهی برای اسرا تبدیل شد و با رفتار و منش خود، آرامش و راه درست ایستادگی را نشان داد، مسیری عارفانه و انسان‌ساز که حتی پشت میله‌های سرد اسارت نیز خاموش نشد.

اثری که به‌جای تمرکز بر لحظه شهادت، سال‌های طولانی اسارت و تأثیر عمیق او بر هم‌رزمانش را روایت می‌کند.

این نمایش رادیویی به کارگردانی امیر منوچهری، تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده و نویسندگی سیمین بنایی تولید شده است.

در «جنگ سکوت» هنرمندانی، چون رویا فلاحی، شمسی صادقی، مهدی نمینی‌مقدم، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، ایوب آقاخانی، امیر منوچهری، سینا نیکوکار، محمد آقامحمدی، محمدرضا قلمبر، حمید هدایتی، محمدسعید سلطانی، مجتبی طباطبایی، محمد شریفی‌مقدم، محمد مجدزاده، حمید یزدانی ابیانه و بیوک میرزایی، ایفای نقش می‌کنند.