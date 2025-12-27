صرفهجویی در مصرف گاز با آغاز روزهای سرد
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف، به تداوم گازرسانی پایدار در سراسر کشور کمک کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سعید عباسی با بیان اینکه کشور در فصل سرد سال با ناترازی تولید و مصرف گاز مواجه است، گفت: هر میزان صرفهجویی در مصرف گاز در بخش خانگی، بهصورت مستقیم امکان تأمین پایدار سوخت نیروگاهها و صنایع بزرگ را فراهم میکند که این موضوع در نهایت بر معیشت، اشتغال و رفاه عمومی مردم تأثیرگذار است.
وی اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف گاز لزوماً نیازمند اقدامات پیچیده نیست و با رعایت نکات سادهای مانند پوشیدن لباس گرم در منزل، استفاده از پردههای ضخیم در فصل زمستان و جلوگیری از هدررفت گرما میتوان مصرف گاز را بهطور قابل توجهی کاهش داد.
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به ساختار جدید تعرفههای گاز طبیعی، اضافه کرد: امسال مصرف گاز مشترکان در چهار پله تعریف شده است که پلههای اول و دوم مشابه سالهای گذشته بوده و افزایش محسوسی در قبوض ندارند، اما مشترکانی که در پلههای سوم و چهارم قرار بگیرند، در صورت اصلاح نکردن الگوی مصرف، با افزایش قابل توجه هزینه گاز مواجه خواهند شد.
عباسی همچنین بر اهمیت رعایت «دمای آسایش» تأکید کرد و گفت: دمای آسایش در منازل ۲۰ درجه سانتیگراد تعریف شده است و تنظیم سامانههای گرمایشی روی این دما، یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف گاز به شمار میرود و رعایت همین نکته ساده از سوی همه مردم میتواند نقش مهمی در استمرار گازرسانی ایمن و پایدار در تمام نقاط کشور، بهویژه مناطق سردسیر، داشته باشد.
وی از هماستانیها درخواست کرد با مشارکت همگانی در مصرف بهینه انرژی، زمینه بهرهمندی عادلانه همه هموطنان از نعمت گاز طبیعی را در روزهای سرد سال فراهم کنند.