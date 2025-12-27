صرفه‌جویی در مصرف گاز با آغاز روز‌های سرد

سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف، به تداوم گازرسانی پایدار در سراسر کشور کمک کنند.