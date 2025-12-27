نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان گفت: زبان فارسی یکی از مهم‌ترین پیوندهای فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان است زیرا تقویت آن نقش مؤثری در توسعه روابط فرهنگی، دانشگاهی و مردمی دو کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اسدی موحد با اشاره به برنامه‌های آموزش زبان فارسی گفت: با حمایت بنیاد سعدی، سفارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پشتیبانی دولت ارمنستان، آموزش زبان فارسی در دو سال گذشته رشد مناسبی داشته است و امید می‌رود با رفع چالش‌ها، دستاورد‌های بیشتری در این حوزه حاصل شود.

نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان نیز با قدردانی از دولت ارمنستان و مدیریت مدرسه «دویست» برای فراهم‌سازی بستر آموزش زبان فارسی، تأکید کردند: زبان فارسی یکی از مهم‌ترین پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان است و تقویت آن نقش مؤثری در توسعه روابط فرهنگی، دانشگاهی و مردمی دو کشور دارد.

گفتنی است مدرسه «دویست» یکی از مراکز آموزشی ارمنستان در حوزه آموزش زبان فارسی به شمار می‌رود که با حدود یک‌هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز، بیش از ۷۰۰ فارسی‌آموز در مقاطع پنجم تا نهم دارد و زبان فارسی در آن به‌عنوان یکی از دروس اجباری تدریس می‌شود.