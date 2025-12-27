پخش زنده
امروز: -
۲۶۵ پل و تقاطع غیرهمسطح در کشور توسط قرارگاه خاتمالانبیاء در کشور اجرا می شود و محور شهیدان کریمی زنجان بیستوپنجمین طرح این قرارگاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون هماهنگکننده طرحهای قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، در مراسم افتتاح فاز نخست محور شهیدان کریمی در زنجان؛ گفت: این قرارگاه در قالب 7 هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی، صنعت و معدن، نیرو، نفت و گاز، طرحهای برونمرزی و فناوری اطلاعات فعالیت میکند.
زارع افزود: طرح محورشهیدان کریمی زنجان هم به عنوان بیستوپنجمین طرح قرارگاه در کشور محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر ۲۶۵ پل و تقاطع غیرهمسطح به طول مجموع ۲۷۰ کیلومتر در سراسر کشور اجرا و افتتاح شده است.
معاون هماهنگکننده طرحهای قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، با اشاره به برخی طرحهای شاخص این مجموعه اظهار کرد: پل صدر و پل طبیعت تهران، آزادراه غدیر، مسیر حرم تا حرم، طرح شهدای خلبان کرمان و مصلی امام خمینی (ره) تهران از جمله طرحهای فاخر قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) هستند.
زارعی همچنین از اجرای طرحهای مترو در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و شیراز خبر داد و گفت: برای خط سه متروی مشهد و ایستگاه بابالجواد (ع) به بهرهبرداری رسیده تا تردد زائران حرم مطهر امام رضا (ع) تسهیل شود.