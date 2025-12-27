رئیس جمهور:
اصلاح مصرف انرژی نیازمند پشتوانه علمی و فرهنگی است
رئیس جمهور با توجه به چالش ناترازی انرژی در کشور، بر لزوم طراحی سیاستهای اصلاح مصرف مبتنی بر مطالعات علمی و فرهنگسازی اجتماعی تأکید کرد و گفت: این مهم با اتکا به پشتوانههای علمی، فرهنگی و مشارکت مؤثر دانشگاهها و نهادهای تخصصی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی طرحهای دانشگاهی در عرصه هدفمندسازی یارانه انرژی، با تمرکز بر هدفمندی یارانه انرژی در بخش املاک، بهینهسازی مصرف انرژی در حوزه آموزش و ارتقاء بهرهوری انرژی در صنعت پتروشیمی، امروز شنبه ۶ دی با حضور آقای پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست با توجه به سیاست اساسی دولت در بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای حل علمی مسائل کشور و حرکت به سوی مأموریتمحور شدن دانشگاهها، اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازیهای امروز کشور، بهویژه در عرصه انرژی، در تصمیمگیریهایی نهفته است که بدون پشتوانه مستندات علمی و کارشناسی اتخاذ شدهاند؛ در حالی که بر اساس آموزههای دینی، هیچ ظلمی بالاتر از تصمیمگیری نادرست و غیر کارشناسی در حق جامعه نیست.
آقای پزشکیان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، حل مسائل کلان ملی در قالب طرحهای دانشگاهی دنبال میشود، گفت: این رویکرد، علاوه بر حل علمی مسائل، زمینه آموزش عملی دانشجویان، ارتقاء توانمندی آنان، ایجاد درآمد و ثروت برای دانشگاهها و نیز ایفای نقش مؤثر دانشگاه در فرهنگسازی عمومی را فراهم میکند.
رئیس جمهور تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر استادان و نخبگان دانشگاهی از فضای فقط نظری و کلاسهای درس، خارج شوند و در میدان عمل، حضور فعال داشته باشند، ظرفیتهای بزرگی برای حل مسائل کشور، آزاد خواهد شد و این موضوع میتواند جهش جدی در کارآمدسازی نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد کند و آن را از حالت رکود و رخوت خارج سازد.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از استادان و دانشگاهیان به عنوان مغز متفکر در نظام تصمیمسازی و اجرا، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین، موجب کاهش مصرف انرژی تا حدود ۸۰ درصد و افزایش چشمگیر بهرهوری شده که لازم است دانشگاهها فناوریهای مربوط به این تجهیزات را بررسی و زمینه بومیسازی و بهکارگیری آنها در تولیدات داخلی را فراهم کنند.
رئیس جمهور با توجه به سیاست دولت در تقویت تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی، گفت: در تلاش هستیم با رویکردی تدریجی، مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از برق حرکت کنیم؛ برقی که بخش قابل توجه از آن میتواند با انرژیهای تجدیدپذیر و پاک، تأمین شود. این رویکرد، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حل بخشی از معضلات زیستمحیطی کشور دارد.
آقای پزشکیان، همچنین تأکید کرد: منابع حاصل از متناسبسازی قیمتها و صرفهجویی در مصرف انرژی، باید بهطور هدفمند در عرصههای معیشت مردم، مسکن و سلامت، هزینه شود تا آثار اصلاحات بهطور ملموس در زندگی شهروندان، نمایان شود.
رئیس جمهور در ادامه بر اجرای آزمایشی طرحهای ارائهشده، برگزاری نشستهای هماهنگی با وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه و انجام همه کارها با هماهنگی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید و خواستار ثبت و بهاشتراکگذاری تجربیات موفق حاصل از اجرای این طرحها و تعمیم آنها به سایر دانشگاههای کشور شد.
گفتنی است در این نشست، گزارش جامعی از طرحهای دانشگاهی ارائه شد که هدف اصلی آنها کاهش ناترازیهای موجود در بخش انرژی کشور از راه اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از راهکارهای علمی و فناورانه بود. این طرحها با تکیه بر مطالعات کارشناسی، نقش اصلاح رفتار مصرفکنندگان و استفاده از ظرفیتهای فناورانه در مدیریت تقاضای انرژی را بهعنوان موضوعات اصلی، مورد توجه قرار دادهاند.
همچنین، گزارش کارهای انجامشده در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی در بخش آموزش، بهویژه در ساختمانهای اداری و آموزشی و نیز طرحهای مربوط به افزایش بهرهوری انرژی در صنعت پتروشیمی، به بحث و بررسی گذاشته شد. در این بخش، بر ضرورت جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش شدت مصرف در ساختمانهای آموزشی و اداری، توسعه هوشمندسازی سامانههای انرژی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این زمینه، تأکید شده بود.