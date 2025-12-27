پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سال گذشته ۹ محکوم در قالب پویش به حرمت حاج قاسم میبخشم، از قصاص رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز و در حاشیه نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان، آئین رونمایی از پویش مردمی و معنوی "به حرمت حاج قاسم میبخشم" با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری برگزار شد تا در قالب این پویش، ضمن گرامیداشت یاد و نام سردار دلها، چراغی پر فروغ برای ایثار، گذشت و همدلی در جامعه به مانند سالهای گذشته روشن گردد و زمینه ساز توسعه صلح و سازش در جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این مراسم با اشاره به آغاز چهارمین دوره این حرکت ارزشمند، اظهار داشت: پویش به حرمت حاج قاسم میبخشم که هر سال همزمان با سالگرد شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی برگزار میگردد، امروز به عنوان الگویی ملی از فرهنگ بخشش و آشتی شناخته شده است و الهامبخش بخشش هزاران خانوادهای است که در سایه یاد حاج قاسم، کینهها را کنار گذاشته و دلها را به مهر و معنویت پیوند میزنند.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: در سال گذشته، به برکت این پویش نورانی و مردمی، ۹ محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند و ۳۲۹ زندانی در سطح استان آزاد گردیدند.
وی بیان کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته، این پویش از تاریخ ۱۳ دیماه آغاز خواهد شد و امیدواریم با این حرکت معنوی، زندانیان بسیاری طعم آزادی را چشیده و به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگردند، تا بار دیگر یاد و نام حاج قاسم، بهانهای برای آشتی دلها و شکوفایی فرهنگ گذشت در جامعه باشد.