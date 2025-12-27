به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهدی رشادی اظهار کرد: این مقدار سوخت با توجه به فصل سرما و لزوم تامین سوخت موردنیاز عشایر به منظور جلوگیری از قطع درختان همه ساله از اواسط آبان ماه تا آخر اسفندماه با شروع فصل سرما با همکاری اداره امور عشایر و توسط شرکت تعاونی عشایری شهید رایگانی رامهرمز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ هزار لیتر نفت سفید بین عشایر شهرستان توزیع شده است، افزود: توزیع نفت سفید میان عشایر در فصل سرد به دلیل این است که عشایر برای تامین گرمایش خود مجبور به قطع درختان و بوته‌ها و خسارت به محیط زیست نباشند.

رئیس اداره امور عشایر هفتکل با اشاره به اینکه شهرستان هفتکل علاوه بر جمعیت عشایری خود در فصل قشلاق میزبان عشایری دیگر از استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری نیز است، از توزیع ۵۰ تن جو دولتی بین عشایر این شهرستان خبر داد.

وی در ادامه افزود: این مقدار نهاده دامی توسط شرکت تعاونی شهید رایگانی رامهرمز و در راستای مبارزه با خشکسالی بین عشایر این شهرستان توزیع شده است.

رشادی ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل شرکت تعاونی شهید رایگانی رامهرمز در توزیع این نهاده‌ها گفت: این اداره در راستای تامین علوفه عشایر و جلوگیری از مهاجرت عشایر، تسهیلات با بهره کم به عشایر متقاضی پرداخت می‌کند.