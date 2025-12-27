پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از آغاز بررسیهای تخصصی و قضایی درباره پلهای ساختهشده در سالهای اخیر که دچار فرسایش زودرس یا تخریب شدهاند، خبر داد و گفت: در صورت اثبات کوتاهی و ترک فعل، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
افشین صالحی با اعلام این خبر افزود: این بازرسیها با همکاری تیمی مجرب از کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهای نظارتی برای بررسی تمامی پلهایی که از دوام و کیفیت لازم برخوردار نیستند، در حال انجام است.
وی تأکید کرد: چنانچه در نتیجه این ارزیابیها، سهلانگاری، تقصیر یا کمکاری از سوی هر یک از عوامل دخیل در پروژه، اعم از کارفرما، پیمانکار یا ناظران فنی محرز شود، بدون اغماض و با قاطعیت کامل برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان جیرفت تصریح کرد: این اقدام در راستای حفظ بیتالمال، صیانت از حقوق شهروندی و پاسخگویی به دغدغههای جدی مردم درباره دوام و کیفیت پروژههای عمرانی انجام میشود.
صالحی خاطرنشان کرد: حفظ ایمنی و استحکام پلها بهعنوان شریانهای حیاتی شهری، امری ضروری و غیرقابل اغماض است.