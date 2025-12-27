پخش زنده
امروز: -
بیش از ۸۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان مریوان در قالب پویش سلامت طرح ملی شهید رئیسی از خدمات رایگان درمانی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسئول بنیاد علوی شهرستان مریوان گفت: طرح ملی شهید رئیسی پویش سلامت علوی به همت بنیاد علوی به مدت ۲ روز برگزار شد.
ناصح رحیمی هدف از اجرای این برنامه را ارائه خدمات پزشکی رایگان به اقشار کمبرخوردار و دهکهای درآمدی پایین جامعه دانست تا بخشی از نیازهای درمانی آنان پوشش داده شود.
خدمات ارائهشده شامل چشمپزشکی، اپتومتری، تغذیه و زنان بود و تستهای پزشکی از جمله تست پاپ اسمیر انجام گرفت و همچنین عینک رایگان به بیماران نیازمند ارائه شد.