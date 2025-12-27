پخش زنده
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از رشد چشمگیر ظرفیتهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن محمدی گفت: هم اکنون بیش از ۴۹۵ واحد دارای پروانه بهرهبرداری، توانایی ذخیرهسازی و فرآوری جمعی بیش از ۵ میلیون تن محصول خام کشاورزی را در استان فراهم کردهاند که این امر منجر به اشتغال مستقیم بیش از ۱۰ هزار نفر شده است.
او تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، شاهد صدور ۱۷ فقره پروانه بهرهبرداری جدید بودهایم که با سرمایهگذاری ۵۵ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم ۱۸۱ نفر را فراهم کرده و ظرفیت جذب و فرآوری حدود ۳۰۰ هزار تن محصول خام را اضافه کرده است.
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: پیشبینی میشود با تکمیل فرآیندها تا پایان سال، این رقم با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی، تعداد کارخانههای به بهرهبرداری رسیده به مرز ۲۴ واحد برسد.
حسن محمدی با بیان اینکه هم اکنون، ۲۴۱ واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰ درصد در استان همدان در دست ساخت است افزود: شهرستان بهار با ۱۴۷ واحد در حال احداث، بیشترین سهم را در طرحها دارد و پس از آن ملایر (۱۶ واحد) و همدان (۱۸ واحد) قرار دارند.