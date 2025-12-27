پخش زنده
امروز: -
اتوبوسهای فاقد زنجیرچرخ در ترمینال مسافربری غدیر یزد زمینگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای تشدید طرحهای نظارتی زمستانی و با هدف تامین امنیت کامل مسافران، عملیات مشترک و شبانگاهی اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل و پلیس راه در محل ترمینال مسافربری غدیر یزد به اجرا درآمد.
در این بازرسی ضربتی که در ساعات پایانی شب و همزمان با اوج تردد ناوگان مسافربری انجام شد، وضعیت فنی و تجهیزات ایمنی تمامی اتوبوسهای خروجی به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به برودت هوا و احتمال بارش در محورهای مواصلاتی، کارشناسان بر داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ، سلامت سیستم گرمایشی و استانداردهای فنی ناوگان تمرکز کرده و به تعدادی از اتوبوسهایی که فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی لازم بودند، تا زمان رفع نقص کامل، اجازه خروج و تردد داده نشد.