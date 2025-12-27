به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد مهرآفرین با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در زمینه قطعی برق و اختلال در تردد شهری، اظهار داشت: با توجه به بروز بحران‌های مقطعی برق در سال‌های اخیر که منجر به اختلال در عملکرد چراغ‌های راهنمایی و ایجاد ناهماهنگی در عبور و مرور شهروندان می‌شد، مدیریت شهری دزفول با رویکردی پیشگیرانه، اجرای طرح هوشمندسازی و تامین برق پشتیبان برای تقاطع‌های پرتردد شهر را در دستور کار قرار داد.

▫️وی افزود: در فاز نخست این طرح، تقاطع‌های شریعتی و ملاصدرا به طور کامل به پنل‌های خورشیدی، سانورتر‌ها و اینورتر‌های هوشمند مجهز شده‌اند، به گونه‌ای که در صورت قطع برق سراسری، چراغ‌های راهنمایی این تقاطع‌ها حداقل تا چهار ساعت بدون وقفه فعال باقی می‌مانند و از بروز آشفتگی ترافیکی جلوگیری می‌شود.

سرپرست شهرداری دزفول با بیان اینکه این طرح هم اکنون در پنج تقاطع در خیابان شریعتی و یک تقاطع در بلوار ملاصدرا به مرحله بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: برای سایر تقاطع‌های مهم شهر شامل طالقانی، میدان آزادی و آیت‌الله قاضی نیز برآورد هزینه و مراحل اجرایی در حال انجام است و تلاش می‌شود این تقاطع‌ها پیش از آغاز فصل تابستان و افزایش احتمال قطعی برق به سامانه‌ها، سنسور‌های هوشمند و تجهیزات پشتیبان برق مجهز شوند.

مهرآفرین ادامه داد: این پروژه با همکاری معاونت امور زیربنایی و ترافیک، معاونت خدمات شهری و واحد هوشمندسازی شهری شهرداری دزفول اجرا شده و پس از اتمام فاز اول، فاز دوم پروژه با محوریت نصب سنسور‌های هوشمند ترافیکی تطبیقی و گسترش پوشش طرح در سایر تقاطع‌های شهر دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات گامی موثر در راستای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری، ارتقای ایمنی ترافیکی و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان است و دزفول را در زمره شهر‌های پیشرو کشور در حوزه مدیریت هوشمند شهری قرار می‌دهد.