پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هیچ الزامی برای خرید یکجای کالا برگ وجود ندارد و با تخلفات برخورد جدی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مرحله پنجم کالا برگ را دو هفتهای است که آغاز کردهایم. بنا بود دهک یک تا سه را تا پایان دو هفته گذشته پرداخت کنیم و از ابتدای هفته گذشته کالا برگ دهک ۴ تا ۷ را پرداخت کردیم. یکی از مسائل جدی طرح کالا برگ این است که باید نظارتی بر اجرای طرح وجود داشته باشد تا مسیر و مشکلات آن برطرف شود تا مردم با کیفیت بیشتری از طرح کالا برگ استفاده کنند.
وی افزود: اجرای مرحله پنجم کالا برگ تا پایان اسفند ماه جاری است و مردم تا پایان اسفند ماه میتوانند خرید کالا برگ خود را انجام دهند و نیاز به خرید یکجا نیست. وقتی مردم به فروشگاهها مراجعه میکنند، برخی از فروشگاهها مردم را الزام به خرید یکجا میکنند، اما هیچ الزامی وجود ندارد و مردم میتوانند در چند نوبت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین بعضی از مردم، فروشگاهها را ملزم میکنند تا مبلغ سبد کالا از حسابشان کسر و در ازای آن پول نقد دریافت کنند که این امر جزء تخلفاتی است که با فروشگاهها برخورد خواهیم کرد. البته تعداد این تخلفها کم و محدود هستند، اما تعدادی از این تخلفات را داشتیم و به علت پرداخت وجه نقد تخلف آنها ثبت شده است.
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از نکات دیگر مورد بحث، افزایش سوری وزن کالا و یا کم فروشی هست که این موضوع بیشتر در موضوع گوشت، مرغ و تخم مرغ اتفاق میافتد، مردم به این موارد توجه داشته باشند که اگر تخلفی بود از طریق سامانهها این تخلفات را ثبت کنند. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت تحمیل مردم به خرید برندهای خاص است، هیچ اجباری برای خرید برند خاص محصول در کالا برگ وجود ندارد و مردم میتوانند از هر کالایی که جزء یازده قلم اعلام شده هست، خرید کنند. همچنین مردم باید حواسشان باشد که برخی از فروشگاهها، یازده قلم کالا را پک میکنند و میگویند فقط این یازده قلم به صورت اجباری آماده است و باید از همین کالاها خرید شود، البته نکته اینجاست که بعضی از فروشگاهها اقلام تاریخ مصرف گذشته را به اجبار به دست مردم میدهند.
وی افزود: مردم باید تکریم شوند و با عزت و احترام خرید کنند، حتی اگر در این موضوع مردم اعتراضی داشتند میتوانند اطلاع رسانی کنند تا به این موضوع ورود کنیم. مردم میتوانند شکایات خودشان را از سه طریق ثبت کنند. در مرحله اول مردم میتوانند به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و در قسمت بخش مردمی شکایت خود را ثبت کنند. ما هزار و صد و شصت بازرس در سراسر کشو داریم که ۹۰ درصد خود مردم هستند. همچنین سامانه معاونت رفاه و اپلیکیشن شما از دیگر راههای ثبت شکایات مردمی است و مردم میتوانند با شماره گیری شماره ۶۳۶۹ شکایت خود را پیگیری و ثبت کنند.
سجاد سنگسری گفت: همچنین تخلفاتی که با دستگاه پوز انجام میشوندف مورد بررسی قرار میگیرند و دستگاه پوز فروشگاه متخلف قطع میشود. از ابتدای دوره پنجم طرح کالا برگ تاکنون ۹۲ دستگاه پوز متخلف ثبت شده است که بیش از ۹۸ درصد این فروشگاهها خورده فروش هستند. البته بخشی از این تخلفها از روی ناآگاهی فروشندگان یا اطلاعات نادرست آنها رخ داده است.
وی افزود: البته سرپرست خانوار با هر کارت بانکی و از هرفروشگاه مجاز میتواند خرید خود را انجام دهد. فروشنده فروشگاه میتواند با قرار دادن کارت بانکی سرپرست خانوار در دستگاه پوز از مبلغ موجودی کارت اطلاع کسب کند و هیچ مبلغی از حساب سرپرست خانوار کم نخواهد شد، در نتیجه هیچ هزینه کارمزدی برای گرفتن استعلام کالا برگ وجود ندارد.
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین سرپرستان خانوار دقت داشته باشند که از تمام کارتهای آنها قبل استفاده در فروشگاهها است، لذا فروشندگان فروشگاهها در نظر داشته باشند که صاحب کارت چه کسی است تا از کالا برگ فرد دگری سوء استفاده نشود.