رئیس اداره تعاون روستایی شوشتر از توزیع بیش از ۲۱۰۰ تن انواع بذر گندم با قیمت مصوب میان کشاورزان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید اسد جمشیدیزاده گفت: از شروع فصل کشت پاییزه تا ابتدای دیماه سال جاری، بیش از ۲۱۰۰ تن بذر گندم با نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات بذر و نهال استان و از طریق شبکه تعاونیهای روستایی شوشتر توزیع شده است.
وی افزود: بذرهای توزیعشده از گونههای اصلاحشده و مقاوم هستند که علاوه بر افزایش عملکرد مزارع، توان مقابله با شرایط اقلیمی متغیر را دارا میباشند.
کارشناسان مرکز تحقیقات بذر و نهال استان خوزستان نیز بر استفاده از بذرهای استاندارد و اصلاحشده تأکید کرده و خاطرنشان کردند که این اقدام میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند.
جمشیدیزاده با اشاره به جایگاه شوشتر به عنوان رتبه اول تولید گندم در کشور، از تلاشهای مسئولان بخش کشاورزی تقدیر کرد و گفت: انتظار میرود با همدلی و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه، پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان و توزیع مناسب نهادههای کشاورزی، ضمن حمایت از کشاورزان به عنوان تأمینکنندگان اصلی زنجیره غذایی، گامی مؤثر در کاهش هزینهها و افزایش تولید برداشته شود.