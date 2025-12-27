به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید اسد جمشیدی‌زاده گفت: از شروع فصل کشت پاییزه تا ابتدای دی‌ماه سال جاری، بیش از ۲۱۰۰ تن بذر گندم با نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات بذر و نهال استان و از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی شوشتر توزیع شده است.

وی افزود: بذر‌های توزیع‌شده از گونه‌های اصلاح‌شده و مقاوم هستند که علاوه بر افزایش عملکرد مزارع، توان مقابله با شرایط اقلیمی متغیر را دارا می‌باشند.

کارشناسان مرکز تحقیقات بذر و نهال استان خوزستان نیز بر استفاده از بذر‌های استاندارد و اصلاح‌شده تأکید کرده و خاطرنشان کردند که این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند.

جمشیدی‌زاده با اشاره به جایگاه شوشتر به عنوان رتبه اول تولید گندم در کشور، از تلاش‌های مسئولان بخش کشاورزی تقدیر کرد و گفت: انتظار می‌رود با همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و توزیع مناسب نهاده‌های کشاورزی، ضمن حمایت از کشاورزان به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی زنجیره غذایی، گامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید برداشته شود.