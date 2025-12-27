ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره ۵ اعلام کرد: نام نویسی از داوطلبان میاندوره‌ای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، از ۱۹ تا ۲۵ دی ماه به صورت حضوری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد : در اجرای ماده"۷۹" آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات اولین میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس مذکور در حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران و خراسان جنوبی در روز جمعه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۵ برگزار می‌شود، لذا فرآیند‌های اجرایی ثبت نام از داوطلبان انتخابات صدرالاشاره در فرمانداری‌های تبریز، تهران، بیرجند، قم و همچنین ستاد انتخابات کشور از ساعت ۸ لغایت ۱۶ روز جمعه ۱۹/۱۰/۱۴۰۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۲۵/ ۱۴۰۴ (جمعاً به مدت ۷ روز) به صورت حضوری انجام خواهد پذیرفت.

شرایط ثبت نام؛ واجدین شرایط قانونی میتوانند در مهلت مقرر شخصاً یا به وسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد، با در دست داشتن ۲ قطعه عکس جدید ۴ × ۶ و اصل شناسنامه و کارت ملی به مراکز یاد شده مراجعه ونسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

به موجب ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، داوطلبان عضویت درمجلس مذکور باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- حداقل سن ۴۰ سال تمام.

۳- دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.

۴- عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.

۵- داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.

۶- تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.

۷- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.

۸- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

تبصره ۱- داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص قف‌های شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۲- داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی وشفاهی) معاف می‌باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره‌های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده‌اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.

تبصره ۳- داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود. ضمناً به استناد ماده "۱۲"همان قانون، ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده" ۱۱" قانون الزامی است.

الف) سطح چهار حوزه.

ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.

ج – مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه‌های علمیه اهل سنت.