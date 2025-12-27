پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت ناصر دیوان کازرونی دلاورمرد جنبشهای جنوب کشور در کازرون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ناصر دیوان کازرونی از سردمداران نهضت جنوب کشور که در برابر تجاوزهای انگلیسها و متفقین مقتدرانه ایستاد و دست تجاوز اجنبی را کوتاه کرد.
ناصر دیوان در سال ۱۲۵۳ شمسی در کازرون متولد شد و سال ۱۳۲۱ چشم از جهان فرو بست.
دلاوریهای او در برابر تجاوزهای انگلیسها سبب پایداری ایران شد و متجاوزان نتوانستند به اهداف شومشان در دستیابی به جنوب کشور از جمله شیراز برسند.
حمایت از آزاد سازی بندر بوشهر و خلع سلاح نیروهای انگلیسی با عنوان پلیس جنوب از دیگر تلاشهای ناصر دیوان کازرونی برای اقتدار ایران بود.
با هدف شناساندن این بزرگمرد به مردم ایران زمین، مراسم بزرگ داشتی در زادگاهش کازرون در زادروز میلادش برگزار شد.
تندیس و تندیس ناصر دیوان کازرونی سال آینده و همزمان با بزرگداشت این دلاورمرد در کازرون ساخته میشود.
به گفته نیک مرام فرماندار کازرون قرار است جشنوارههای دیگری همچون جشنواره انار، بزرگ داشت شهر دیوان و ثبت جشنواره گل نرگس در تقویم گردشگری این شهرستان با هدف توسعه گردشگری برگزار شود.