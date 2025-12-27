پخش زنده
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت یک سامانه بارشی و همزمان نفوذ توده هوای سرد به کشور خبر داد؛ پدیدهای که از امروز در کشور آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و بخش وسیعی از استانهای کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این هشدار، سامانه بارشی فعال موجب بارش برف در مناطق سردسیر و باران همراه با رعدوبرق در نواحی گرمسیر، وزش باد شدید موقتی، مهگرفتگی و کاهش محسوس دما خواهد شد. این شرایط از روز امروز استانهایی در غرب، جنوبغرب، جنوب و شمالغرب کشور را دربرمیگیرد و بهتدریج تا سهشنبه به مناطق مرکزی، شمالی و شرقی نیز گسترش مییابد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد پیامدهای این سامانه شامل اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی و انسداد محورهای مواصلاتی و گردنههای برفگیر، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، احتمال قطع برق، کاهش دید افقی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در تأمین حاملهای انرژی خواهد بود.
همزمان با فعالیت این سامانه، از روز دوشنبه ۸ دیماه نفوذ توده هوای سرد از عرضهای بالاتر نیز آغاز میشود که کاهش محسوس و کمسابقه دما، یخبندان و یخزدگی گسترده را در پی خواهد داشت. این موج سرما بخش عمدهای از استانهای شمالغرب، غرب، مرکز، شمال، شرق و جنوب کشور را دربرمیگیرد و تا چهارشنبه ادامه دارد.
طبق اعلام هواشناسی، یخزدگی لولهها و تأسیسات، افزایش مصرف و احتمال افت فشار گاز و برق، سرمازدگی محصولات کشاورزی و دامها، لغزندگی جادهها، افزایش خطر تصادفات، آسیب به خودروها و ماشینآلات و شکستگی شاخه درختان از مهمترین مخاطرات این موج سرمایی است.
سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، خودروها را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند، از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود، لولهها و کنتورها عایقبندی شوند، مصرف انرژی مدیریت شود و دامداران و کشاورزان تمهیدات لازم برای حفاظت از دام، نهالها و محصولات حساس را در دستور کار قرار دهند.
همچنین دستگاههای اجرایی، امدادی، شهرداریها و راهداریها به حالت آمادهباش درآمده و برفروبی، پاکسازی مسیر آبروها و ایمنسازی معابر در مناطق سردسیر در دستور کار قرار گرفته است.