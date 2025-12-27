پخش زنده
رئیس اداره گاز شهرستان بستک گفت: ساکنان روستاهای لاورمیستان، پادرو و گرن میتوانند برای دریافت انشعاب گاز اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس، عبدالرحمن خفته دل افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با شرکت گاز استان و تشکیل پرونده، نام نویسی کنند.
وی گفت: نصب کنتور و رگلاتور متقاضیان واجد شرایط در اولویت نصب و بهره برداری قرار دارد.
رئیس اداره گاز شهرستان بستک گفت: این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان، تسریع در بهرهمندی خانوارها از گاز طبیعی و افزایش ایمنی مصرف انرژی صورت میگیرد.
