یمن در سال ۲۰۲۵ روزهای عادی نداشت بلکه سالی برای آزمون ایستادگی بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، یمن در سال ۲۰۲۵ روزهای عادی نداشت بلکه سالی برای آزمون ایستادگی بود. سالی که در آن، سرزمین یمن صحنه شدیدترین تنشها و درگیریها طی سالهای اخیر بود و میدان نبرد به رویارویی مستقیم با قدرتهای استکبارگر جهانی، آمریکا، انگلیس و اسرائیل، تبدیل شد.
در یک سو حاکمیت ملی یمن و در سوی دیگر، زرادخانه نظامی جهانی قرار داشت.
در آن تعدادی از کشتیهای اسرائیلی غرق شد و شماری از هواپیماهای مدرن آمریکایی از نوعام کیو ۹ سرنگون شد و در آن، ناوبری فرودگاه بنگوریون با موشکهای یمنی متوقف شد و عملیات یمن حتی یک روز هم متوقف نشد.
بار دیگر در پایان این سال، تاکید میکنیم که ملت ما همچنان عزیز و نیرومند است و همان گونه که در سالهای گذشته ابهت اشغالگران و متجاوزان را شکست، بازهم شوکت و ابهت آمریکا را در خشکی و در دریا و در آسمان درهم میشکند.
سال ۲۰۲۵ شاهد نتیجهای سخت بود، زیرا تجاوز آمریکایی و اسرائیلی زیرساختها را با بیش از ۱۵۰ حمله متمرکز هدف قرار داد و تاسیسات حیاتی در الحدیده و صنعا و دیگر مناطق را دربرگرفت و صدها شهید و مجروح برجا گذاشت که نخست وزیر و شماری از وزرا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و شماری دیگر از شهیدان نیروهای مسلح در میان آنها بودند، در حماسه ایثار یمنی که در پشتیبانی از غزه تا آخرین لحظه بی هیچ عقب نشینی ادامه یافت.
در مقابل، سال بازدارندگی بود، زیرا نیروهای یمنی بیش از ۳۰ عملیات ویژه در عمق اراضی صهیونیستی انجام دادند.
که برای نخستین بار شامل هدف قرار دادن مناطق راهبردی با موشکهای فراصوت و پهپادهای دوربرد بود. از نظر نظامی، یمن موفق شد محاصره دریایی کامل در دریای سرخ اعمال کند که موجب کاهش بیش از ۸۰ درصدی حرکت کشتیهای عازم به سرزمین اشغالی شد، موضوعی که قواعد بازی ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد.
دوران سرپرستی به پایان رسید و اکنون زبان اعداد، داستان یمنی را روایت میکند که پیروز میشود و قواعد خود را بر جهان تحمیل میکند. حاکمیت دیگر صرفا یک داستان نیست بلکه واقعیتی است که ما آن را زندگی میکنیم و از آن حفاظت میکنیم.