\u0645\u062e\u0627\u0644\u0641\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0647\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0648\u0646 \u0647\u0645 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0648 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0642\u062a\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u061b \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0642\u0635\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0631\u0627 \u0631\u0628\u0639 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f.\n\u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0648\u0627\u062f \u0631\u0636\u0627\u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n