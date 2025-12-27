پخش زنده
نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان، با محوریت ارزیابی عملکرد نظام بانکی در حمایت از پروژههای اشتغال، سرمایهگذاری و تولید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، این جلسه به ریاست سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان تشکیل شد و نمایندگان نهادهای مالی و اجرایی مرتبط در آن حضور داشتند.
در کانون مباحث این نشست، چگونگی تخصیص و پرداخت تسهیلات مصوب به طرحهای سرمایهگذاری و تولید قرار گرفت.
استاندار خوزستان در این نشست با ابراز نارضایتی جدی از روند کنونی، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات را کند و نامتناسب با مصوبات اعلام شده خواند.
وی به طور مشخص به اعتبارات مصوب سفر اخیر ریاست جمهوری به استان خوزستان اشاره کرد که مبلغی بالغ بر یازده و نیم هزار میلیارد تومان برای طرحهای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: میزان واقعی تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان و طرحهای موجود تاکنون با این حجم از اعتبار مصوب فاصلهای محسوس دارد و این روند نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان باشد.
موالیزاده بر ضرورت تسریع در نقدینگی این تسهیلات تأکید کرد و خواستار همکاری فوری و مؤثر تمامی بانکها و دستگاههای اجرایی برای تبدیل این اعتبارات مصوب به پروژههای عملیاتی و اشتغالآفرین شد.
وی نتیجه این تلاش جمعی را حیاتی برای تحقق اهداف توسعهای خوزستان و بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در این استان کلیدی کشور دانست.