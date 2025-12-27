ضرورت تأمین نهادههای دامی و فعالسازی دامداریها در اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر لزوم تأمین و ذخیرهسازی ۴۰ درصدی نهادههای دامی متناسب با نیاز استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ بهروز خلیلی، در نشست قرارگاه اقتصادی استان و تزریق این نهادهها به واحدهای دامداری در موعد مقرر را خواستار شد.
وی با اشاره به اهمیت ذخیرهسازی مستمر نهادهها برای یک تا دو ماه آینده، از دستگاههای اجرایی خواست تا اقدامات لازم را برای تأمین نیازهای استان انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت فعالسازی واحدهای نیمهفعال و غیرفعال دامداری در استان و بهویژه راهاندازی مراکز پرواربندی گوساله و بره تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای خالی مجموعههای کشت و صنعت مغان و کشتارگاه اردبیل برای توسعه پرواربندی استفاده کرد.
خلیلی همچنین اشاره کرد که خروج دام مولد در استان ممنوع است، اما دیگر دامها برای مصرف گوشت با نظارت و کنترل بازار داخلی امکان خروج خواهند داشت.
او تأمین نیاز استان اردبیل به روغن و برنج از استان سیستان و بلوچستان را مورد توجه قرار داد و از دستگاههای مربوط خواست تا هماهنگیهای لازم برای خرید و تأمین این اقلام را انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه از اهمیت نظارت بر کیفیت پخت نان و توزیع آرد، هوشمندسازی توزیع مرغ، و تأمین اقلام ضروری برای ماه رمضان و میوه شب عید سخن گفت و اقدام بهموقع دستگاههای مسئول در این زمینهها را خواستار شد.