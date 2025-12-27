به دنبال صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛
آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارشها
استاندار بر همکاری دستگاههای اجرایی عضور مدیریت بحران برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارشها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست ستاد مدیریت بحران استان بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و عضو مدیریت منسجم بحران در بارشها چهار روزه در استان تاکید کرد. یداله رحمانی با اشاره دستورالعملهای لازم در خصوص بارشهای پیشرو گفت: با توجه به صدور هشدار نارنجی توسط هواشناسی، رصد لحظهای و بهروز رسانی مستمر پیشبینی هواشناسی و اطلاعرسانی کامل توسط صدا و سیما و رسانهها ضروری است.رحمانی افزود: مردم از تردد غیرضروری بهویژه در مناطق سردسیری و سه شهرستان سردسیری استان شامل بویراحمد، دنا و مارگون که امکان بارش برف وجود دارد خودداری کنند. وی با بیان اینکه در صورت سفر شهروندان، همراه داشتن وسایل و تجهیزات ضروری است اضافه کرد: مردم استان به ویژه ورزشکاران و کوهنوردان از فعالیتهای کوهنوردی و ورزشی در طبیعت با توجه به شرایط ناپایدار جوی خودداری کنند.استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی ۲۰۰ نفری گروههای راهداری استان برای باز نگهداری محورهای اصلی وفرعی پرتردد استان خبر داد و گفت: پشتیبانی از دامداران، تأمین نهاده و اطلاعرسانی به کشاورزان برای مراقبت از محصولات زراعی و باغی توسط جهاد کشاورزی و جلوگیری از کمبودها ضروری است.استاندار بر آمادگی هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ در زمان بارشها تاکید کرد و ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان برای پایداری شبکه و جلوگیری از هرگونه قطعی برق اقدامات لازم را پیش بینی کند.رحمانی پایش و تعمیرات پیشگیرانه شبکههای آبرسانی در مناطق سردسیری استان برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و پایداری آب روستاها را خواستار شد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان پیش بینیهای لازم برای پیشگیری از قطع آب و استمرار آبرسانی به مردم در زمان بارشها را داشته باشد.وی خواستار کنترل نظارت پلیس راه بر تردد خودروها در محورهای برون شهری استان شد و افزود: پلیس راه در قالب طرح زمستانه با پیش بینی هشت گروه مستقر و ۳۷ گروه سیار در جاده استان مستقر است.استاندار خواستار تامین سوخت مورد مورد نیاز مردم در جایگاههای عرضه بنزین و گازوئیل شد و اضافه کرد: ضروری است شرکت پخش فرآوردههای نفتی با اطلاعرسانی مردم و دستگاههای اجرایی را به استفاده از کارت سوخت شخصی و اداری ترغیب کند و دریافت سوخت کارت جایگاههای عرضه فقط در مواقع اضطراری باشد.رحمانی همچنین در این نشست به آخرین وضعیت بیماری آنفلونزا در استان اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش نسبی مبتلایان به آنفلوآنزا در استان، اما با توجه به مثبت بودن ۳۰ درصد تستها، خطر این بیماری همچنان جدی است و کمیته کارشناسی تشکیل و راهکارها و دستورالعملهای نهایی را ابلاغ کند.وی با بیان اینکه براساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان تا پایان بهمنماه خطر بیماری آنفلونزا دراستان همچنان وجود دارد افزود: ضروری است مردم استان همچنان دستورالعلمهای بهداشتی را رعایت کرده و در صورت ابتلا به این بیماری حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.استاندار با بیان اینکه ستادهای مدیریت بحران شهرستانها بهصورت شبانهروزی فعال باشند، گفت: از محل بند ۹ ماده ۲۹ قانون الحاق برای پاسخ به حوادث و بحران اعتبارات خوبی در نظرگرفته شده و ضروری است مدیران این اعتبارات را پیگیری کنند.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان هم در این جلسه با بیان اینکه هرگونه کوتاهی و ترک فعل مدیران پیگیری می شود،گفت: انتظار ما این است که همه مدیران و مسئولان با آمادگی کامل در جلسات هماهنگی حضور داشته باشند تا شیرینی نزولات الهی بر کام مردم تلخ نشود.
منوچهر محمدی بر لزوم حضور به موقع دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان در جلسات تأکید کرد و گفت: با توجه به این اهمیت بالاب این جلسات مدیران دستگاههایی که در این جلسه حضور نیافتهاند، تذکر لازم دریافت خواهند کرد.
محمدی اضافه کرد گزارش دستگاهها در خصوص میزان آمادگی و داشتن میزان تجهیزات بهصورت کاربردی اعلام شود تا با همکاری و همافزایی، شرایط بهتری برای خدمت رسانی به مردم فراهم شود.