به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در نشست ستاد مدیریت بحران استان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و عضو مدیریت منسجم بحران در بارش‌ها چهار روزه در استان تاکید کرد.

یداله رحمانی با اشاره دستورالعمل‌های لازم در خصوص بارش‌های پیشرو گفت: با توجه به صدور هشدار نارنجی توسط هواشناسی، رصد لحظه‌ای و به‌روز رسانی مستمر پیش‌بینی هواشناسی و اطلاع‌رسانی کامل توسط صدا و سیما و رسانه‌ها ضروری است.

رحمانی افزود: مردم از تردد غیرضروری به‌ویژه در مناطق سردسیری و سه شهرستان سردسیری استان شامل بویراحمد، دنا و مارگون که امکان بارش برف وجود دارد خودداری کنند.

وی با بیان اینکه در صورت سفر شهروندان، همراه داشتن وسایل و تجهیزات ضروری است اضافه کرد: مردم استان به ویژه ورزشکاران و کوهنوردان از فعالیت‌های کوهنوردی و ورزشی در طبیعت با توجه به شرایط ناپایدار جوی خودداری کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی ۲۰۰ نفری گروه‌های راهداری استان برای باز نگه‌داری محور‌های اصلی وفرعی پرتردد استان خبر داد و گفت:

پشتیبانی از دام‌داران، تأمین نهاده و اطلاع‌رسانی به کشاورزان برای مراقبت از محصولات زراعی و باغی توسط جهاد کشاورزی و جلوگیری از کمبود‌ها ضروری است.

استاندار بر آمادگی هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ در زمان بارش‌ها تاکید کرد و ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان برای پایداری شبکه و جلوگیری از هرگونه قطعی برق اقدامات لازم را پیش بینی کند.

رحمانی پایش و تعمیرات پیشگیرانه شبکه‌های آبرسانی در مناطق سردسیری استان برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها و پایداری آب روستا‌ها را خواستار شد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان پیش بینی‌های لازم برای پیشگیری از قطع آب و استمرار آبرسانی به مردم در زمان بارش‌ها را داشته باشد.

وی خواستار کنترل نظارت پلیس راه بر تردد خودرو‌ها در محور‌های برون شهری استان شد و افزود: پلیس راه در قالب طرح زمستانه با پیش بینی هشت گروه مستقر و ۳۷ گروه سیار در جاده استان مستقر است.

استاندار خواستار تامین سوخت مورد مورد نیاز مردم در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل شد و اضافه کرد: ضروری است شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اطلاع‌رسانی مردم و دستگاه‌های اجرایی را به استفاده از کارت سوخت شخصی و اداری ترغیب کند و دریافت سوخت کارت جایگاه‌های عرضه فقط در مواقع اضطراری باشد.

رحمانی همچنین در این نشست به آخرین وضعیت بیماری آنفلونزا در استان اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش نسبی مبتلایان به آنفلوآنزا در استان، اما با توجه به مثبت بودن ۳۰ درصد تست‌ها، خطر این بیماری همچنان جدی است و کمیته کارشناسی تشکیل و راهکار‌ها و دستورالعمل‌های نهایی را ابلاغ کند.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان تا پایان بهمن‌ماه خطر بیماری آنفلونزا دراستان همچنان وجود دارد افزود: ضروری است مردم استان همچنان دستورالعلم‌های بهداشتی را رعایت کرده و در صورت ابتلا به این بیماری حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.

استاندار با بیان اینکه ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشند، گفت: از محل بند ۹ ماده ۲۹ قانون الحاق برای پاسخ به حوادث و بحران اعتبارات خوبی در نظرگرفته شده و ضروری است مدیران این اعتبارات را پیگیری کنند.