به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهارمین دوره آموزشی «اقلیم قلم» ویژه داستان‌نویسان استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و خوزستان از سوم دی‌ماه به مدت سه روز در بندر ماهشهر برگزار شد و با محوریت داستان‌نویسی اقلیمی تلاش کرد نویسندگان نوقلم را به کشف و روایت زیست‌بوم، جغرافیا و هویت محلی خود نزدیک‌تر کند و ظرفیت‌های متنوع اقلیم‌های ایران را به متن داستان بازگرداند.



این دوره به میزبانی استان خوزستان و در بندرماهشهر برگزار شد و با حضور ۸۵ ادب‌جو از ۸ استان کشور، فضایی برای آموزش، تجربه‌ورزی، خوانش آثار و نقد حرفه‌ای داستان‌ها فراهم آورد؛ رویدادی که هم آموزش نظری و هم تمرین عملی داستان‌نویسی را در کنار هم قرار داد تا شرکت‌کنندگان بتوانند نگاه اقلیمی خود را در متن داستان تمرین و تقویت کنند.



در این دوره چهار استاد شناخته‌شده حوزه داستان‌نویسی شامل مجید قیصری، محمداسماعیل حاجی‌علیان، رامبد خانلری و علیرضا محمودی‌ایرانمهر حضور داشتند و هرکدام به صورت مستقل کارگاهی آموزشی برگزار کردند. محور‌های آموزشی کارگاه‌ها بر موضوعاتی مانند شخصیت اقلیمی، فضای اقلیمی، نقش جغرافیا در روایت، باور‌ها و آداب‌ورسوم بومی و اهمیت زیست‌بوم در داستان‌نویسی متمرکز بود و اساتید تأکید کردند نویسنده برای خلق داستان اقلیمی اثرگذار باید از تجربه زیسته و جهان‌بینی منطقه خود بنویسد و شخصیت و مسئله داستان را از دل اقلیم بیرون بکشد.



یکی از بخش‌های مهم این دوره، برگزاری داستان‌خوانی عمومی بود؛ بخشی که در آن ادب‌جویان با حضور استادان گردهم آمدند، داستان‌های خود را خواندند و سپس آثارشان به شکل گروهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست‌ها، استادان با بررسی شخصیت‌پردازی، فضاسازی، ساختار روایت و میزان پیوند داستان با اقلیم و فرهنگ منطقه، نکات آموزشی و اصلاحی را به ادب‌جویان ارائه دادند و فضای کارگاهی و تعاملی به شکل جدی تجربه شد.

در پایان دوره، شرکت‌کنندگان به نوشتن داستان اقلیمی پرداختند؛ آثار پس از داوری، برگزیدگان را به مرحله آموزش تکمیلی و تخصصی «آل جلال» می‌رساند. این دوره مانند دوره‌های قبلی، مسیری برای شناسایی و حمایت از استعداد‌های برتر در نظر گرفته است و قرار است برگزیده‌های دوره چهارم «اقلیم قلم» برای حضور در دوره‌های تکمیلی «آل‌جلال» انتخاب شوند؛ دوره‌ای که همزمان با اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد برگزار می‌شود و امکان آموزش تخصصی‌تر و پیوند با جریان حرفه‌ای داستان‌نویسی را فراهم می‌کند.



همچنین داستان‌های برگزیده در نهایت در قالب کتاب منتشر می‌شوند. به‌واقع روند خروجی‌محور دوره‌های «اقلیم قلم» در این دوره نیز ادامه دارد و طبق نتایج اعلام‌شده، از دل دوره چهارم همچون دوره پیشین که در استان خراسان شمالی برگزار شد، ۱۵ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا خواهند کرد و در نهایت یک مجموعه داستان گروهی از آثار برگزیده منتشر می‌شود؛ اقدامی که نشان می‌دهد این رویداد تنها یک برنامه آموزشی کوتاه‌مدت نیست و به تولید اثر و دیده‌شدن نویسندگان جوان نیز می‌انجامد.



چهارمین دوره «اقلیم قلم» در بندرماهشهر با ترکیب آموزش نظری، تجربه عملی و نقد جمعی، توانست زمینه‌ای فراهم کند تا نویسندگان نوقلم از مناطق مختلف کشور به جای بازتولید فضای یکنواخت شهری، به اقلیم‌های متنوع ایران، هویت محلی، تفاوت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های داستانی منطقه خود توجه کنند و روایت‌هایی خلق کنند که ریشه در جغرافیا و زیست‌بوم واقعی زندگی‌شان دارد.

