پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: آسمان قم نیمه ابری و با بارش پراکنده برف در ارتفاعات همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استان قم از روز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ تا دوشنبه ۸ دیماه، جوی متغیر با آسمان صاف تا ابری، غبار محلی، بارشهای پراکنده (برف در ارتفاعات) و وزش باد نسبتاً شدید را تجربه خواهد کرد. تغییرات احتمالی در بولتنهای بعدی اعلام میشود.
وی افزود: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود، افزایش ابر در برخی ساعات، احتمال بارش پراکنده، برف در ارتفاعات و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی ادامه داد: یکشنبه ۷ دیماه هم آسمان نیمهابری تا ابری با غبار صبحگاهی است و بارش پراکنده برف در ارتفاعات و کاهش ابر بعدازظهر و افزایش باد هم پیش بینی میشود.