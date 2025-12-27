پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده، باید یک سکو(پلتفرم) مشترک طراحی و خط تولید مناسب ارائه شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده، با تشکر از فعالان و دست اندرکاران صنعت اسقاط خودرو افزود: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که میزان آلایندگی این حجم تردد زیاد است و نمیتوان با روشهای قدیمی آلایندگی ناشی از آن را کم کرد.
وی ادامه داد: راکبان موتور سیکلت، به دلیل سهل بودن تردد با آن، از این وسیله نقلیه زیاد استفاده میکنند، پیامد این حجم تردد، فقط آلودگی نیست، بلکه تصادفات ناشی از این وسیله نقلیه، آسیبهای بیمهای و جسمانی جدیای به کشور وارد میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای کسانی که با موتور سیلکت تردد میکنند مهمترین کار است گفت: موتور سیکلت به وسیله نقلیهای تبدیل شده که بدون محدودیت همه جا تردد میکند، بنابراین باید این رویه قانونمند شود.
اتابک با بیان اینکه یکی از محاسنات طرح جایگزینی، هویت دار کردن موتورسیکلت سواران است افزود: اگر مشوقهای لازم صورت نگیرد این طرح شکست خواهد خورد و باید مدیران بانکهای عامل و صندوق صحا کمک کنند.